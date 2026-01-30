Emparejamientos de dieciseisavos de final y cuadro del torneo

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Emparejamientos de la ronda de dieciseisavos (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):

Mónaco (FRA) - PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

(La eliminatoria se disputará los días 17/18 y 24/25 de febrero)

- Futuros emparejamientos de octavos de final (sorteo el 27 de febrero) (la eliminatoria se jugará los días 10/11 y 17/18 de marzo):

5. Ganador del Mónaco (FRA) - PSG (FRA) / Barcelona (ESP) o Chelsea (ING)

3. Ganador del Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA) / Liverpool (ING) o Tottenham (ING)

7. Ganador del Benfica (POR) - Real Madrid (ESP) / Sporting (POR) o Manchester City (ING)

1. Ganador del Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA) / Arsenal (ING) o Bayern Múnich (GER)

6. Ganador del Qarabag (AZE) - Newcastle (ING) / Chelsea (ING) o Barcelona (ESP)

4. Ganador del Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP) / Tottenham (ING) o Liverpool (ING)

8. Ganador del Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA) / Manchester City (ING) o Sporting (POR)

2. Ganador del Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER) / Bayern Múnich (GER) o Arsenal (ING)

- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

1. Ganador 5 - Ganador 3

2. Ganador 7 - Ganador 1

3. Ganador 6 - Ganador 4

4. Ganador 8 - Ganador 1

- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):

1. Ganador 1 - Ganador 2

2. Ganador 3 - Ganador 4

- Final, en Budapest (30 de mayo):

Ganador 1 - Ganador 2

EFE

jap/mr