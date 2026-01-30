Emergencias remite a la jueza de la dana el listado de municipios a los que se remitió el ES-Alert 710 de las 20.57h

La Subdirección General de Emergencias de la Generalitat ha remitido a la jueza que investiga la gestión de la dana un informe en el que detalla los más de 70 municipios a los que se envió el segundo mensaje ES-Alert la tarde del 29 de octubre de 2024, el nº710, a las 20.57 horas de aquella noche.

De esta forma, Emergencias da respuesta al rquerimiento de la magistrada, que el pasado 26 de enero pidió al organismo que concretara, en el plazo de tres días, la spoblaciones que estaban incluidos en las zonas afectadas a las que se remitió el segundo mensaje ES-Alert la tarde del 29 de octubre de 2024, el nº710, con hora de inicio fijada a las 20.57 horas de esa noche y finalización a las 0.57 de la madrugada.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Emergencias explica que "la plataforma de gestión del sistema ES-alert (Public Warning Portal) dependiente del Ministerio de Interior, dispone de diferentes sistemas para delimitar la zona a la que se remite un aviso: mediante la creación de polígonos sobre una cartografía con el 'ratón'; mediante delimitaciones geográficas preestablecidas (municipios, provincias), en este caso se seleccionas las 'entidades' sobre un listado, por ejemplo, un número determinados de municipios; o con delimitaciones geográficas 'pregrabadas' por la Comunidad Autónoma, como por ejemplo en el caso de la Comunitat Valenciana la zona de afección en un Plan de Emergencia Exterior por un accidente grave".

En concreto, el mensaje 710 la delimitación se hizo mediante el primer procedimiento indicado, por creación de un polígono sobre una cartografía, "no coincidiendo por tanto los lindes con límites municipales o administrativos", precisa.

De acuerdo con lo anterior, apunta, el listado de municipios afectados, que se anexa al informe, se ha realizado trasladando de manera visual (no existe la opción de exportación) el polígono registrado sobre un Sistema de Información Geográfica.

Por último, el informe expone que "el alcance final del mensaje en las zonas limítrofes depende de la cobertura de cada operadora de móvil que son lo únicos que lo pueden determinar".

El listado proporcionado contiene 73 municipios de la provincia de Valencia: Alaquàs, Alcúdia, Albal, la Pobla Llarga, Albalat de la Ribera, Llaurí, Alberic, Llocnou de la Corona, Alborache, Llombai, Alcàsser, Loriguilla, Aldaia, Macastre, Alfafar, Manises, Alfarp, Massalavés, Algemesí, Massanassa, Alginet, Millares, Almussafes, Mislata, Alzira, Montroi, Antella, Montserrat, Benetússer, Paiporta, Benicull de Xúquer, Paterna, Benifaio, Picanya, Picassent, Benifairó de la Valldigna y Polinyà de Xúquer.

También figuran en el listado Benimodo, Quart de Poblet, Benimuslem, Real, Beniparrell, Riba-roja de Turia, Buñol, Carcaixent, Sant Joanet, Castelló, Carlet, Sedaví, Silla, Catadau, Simat de la Valldigna, Catarroja, Sollana, Cheste, Sueca, Chiva, Tavernes de la Valldigna, Cullera, Torrent, Corbera, Dos Aguas, Tous, Turís, Fortaleny, Favara, València, Gavarda, Xirivella, Godelleta, Yátova y Guadassuar.