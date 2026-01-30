Espana agencias

El Valencia puntuó en siete de sus diez últimas visitas al Betis

Sevilla, 30 ene (EFE).- El Betis, que el domingo recibe al Valencia en la vigésima segunda jornada de LaLiga, sólo ha ganado tres de sus diez últimos partidos como local frente al conjunto che, ante el que ha sumado en total 33 triunfos, 21 empates y 18 derrotas en 72 visitas.

En el último decenio, los béticos doblegaron al Valencia en el Benito Villamarín en la temporada 19/20 (2-1, con remontada mediante Joaquín y Canales al gol de Maxi Gómez); en la 21-22, cuando lo golearon por 4-1 con tantos de Borja Iglesias (2), Juanmi, Pezzella y el visitante Gabriel Paulista; y en la 23/24, con un 3-0 rubricado por Assane Diao, Marc Roca y Abde.

La mitad de los enfrentamientos de este periodo, cinco, terminaron en empate, incluido el 1-1 que cerró la pasada Liga, un encuentro en el que Antony adelantó a los verdiblancos e igualó la contienda Rafa Mir.

Los dos triunfos del Valencia en el último decenio fueron un 1-2 en la temporada 18/19, con gol de Lo Celso y doblete de Guedes, y el espectacular 3-6 de la campaña anterior, el encuentro de Primera con más goles en la historia del Benito Villamarín, en el que marcaron para el Betis Campbell, Sanabria y Tello e hicieron los tantos del Valencia Kondogbia, Guedes, Rodrigo, Zaza, Santi Mina y Andreas Pereira. EFE

