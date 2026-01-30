El temporal afectada a 82 carreteras: 15 cortadas por nieve y 36 por inundaciones

Madrid, 30 ene (EFE).- El temporal de nieve y lluvia que azota la Península afecta a las 5:30 horas de este viernes a un total de 82 carreteras, todas ellas de la red secundaria, de las que 15 están cerradas a la circulación por la nieve y 36 por inundaciones.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 15 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); y la LN-8, en Asturias.

En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora.

En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, en 25 tramos de carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular.

Destacan entre estas carreteras dos ramales de la Nacional 330, el N-330a, entre Canfranc-Estación y Candanchú, y el N-330b, en Candanchú, ambas en Huesca.

Por otro lado, la lluvia ha provocado cortes en 36 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde la provincia de Cádiz es la más afectada, con 24 vías -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos.

Tres de Granada, otras tres de Jaén, una de Córdoba, otra de Málaga y otra de Sevilla completan las 33 vías andaluzas afectas con cortes a la circulación por las inundaciones que han provocado las lluvias.

En Castilla y León en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705- hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la BA-074 (Badajoz) y en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

Tráfico recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado. EFE