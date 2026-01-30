El Surne Bilbao recibe al Joventut en racha, con Pantzar y ganas de revancha deportiva

Bilbao, 30 ene (EFE).- El Surne Bilbao recibe este sábado al Joventut en Miribilla (20:00 horas CET) en racha de buenos resultados, seis victorias seguidas, con Melwin Pantzar, lesionado en los dos últimos partidos, ya disponible y con ganas de revancha deportiva tras la dura derrota en Badalona en la primera vuelta.

Fue la del Olimpic una de esas derrotas que no se olvidan fácilmente, no tanto por el 101-69 final, sino por el 34-6 con la primera canasta en el inicio del segundo cuarto que hizo ya un trámite sin mayor interés ni emoción el resto del encuentro.

Ese resultado se unió a la única derrota en casa del Surne en la Copa FIBA Europa, ante el Peristeri griego (81-84), para llenar de dudas a un equipo vizcaíno que salió del trance con poderío, tres triunfos consecutivos, como también superó con nota el segundo correctivo recibido en el curso, ese ante el Valencia en el Bilbao Arena (72-116).

Desde esa victoria 'taronja' en la capital vizcaína son ya seis victorias consecutivas, cuatro en Liga Endesa y dos en competición europea, las de los 'hombres de negro'. En Europa, tras aquella primera derrota, el Surne ha arrasado a todos sus rivales y tiene ya billete para cuartos de final; y en liga los de Jaume Ponsarnau, novenos en la tabla llegaron incluso a soñar con la Copa del Rey, de la que quedaron a un triunfo.

La última de esas victorias fue liguera y en Granada, donde se impuso al colista Covirán sin uno de sus jugadores más importantes, Melwin Pantzar, quien también se había perdido entre semana el choque europeo.

Con la recuperación de Pantzar, y ya habiendo jugado en Granada Harald Frey, Darrun Hilliard y Bassala Bagayoko, a Ponsarnau ya solo le quedan de baja Amar Sylla y Stefan Lazarevic, ausencias seguras para mañana y posiblemente todavía para algunos partidos más.

En el histórico entre Bilbao Basket y Joventut en la ACB, ventaja verdinegra por 16-25 en los 41 partidos que se han medido, incluidos los tres últimos y el de la temporada pasada en Miribilla. Un 79-95 con Ante Tomic de estilete (10 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración).

El croata (17, 7 y 21) también fue de los destacados en el triunfo de la Penya en la primera vuelta, aunque en esa ocasión tras Ricky Rubio (11, 6, 9 asistencias y 25). En los visitantes fue precisamente Pantzar (10, 4, 7 y 22) el que trató, sin conseguirlo, de darles réplica. EFE