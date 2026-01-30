Espana agencias

El Supremo de Panamá declara inconstitucional contrato con operador hongkonés de puertos

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFECOM).- La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operadora de dos puertos en torno al Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática.

Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos. EFECOM

