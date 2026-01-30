Espana agencias

El rey recibe a la presidenta de Eslovenia en La Zarzuela

Madrid, 30 ene (EFE).- El rey ha recibido este lunes a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, quien ha visitado posteriormente el Congreso de los Diputados y se ha reunido con su presidenta, Francina Armengol.

El encuentro con Felipe VI ha tenido lugar a las diez de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, desde donde se ha desplazado a la Carrera de San Jerónimo.

A su llegada al Palacio del Congreso ha saludado a Armengol, quien la esperaba en el patio de Floridablanca. Allí han posado para la foto protocolaria flanqueadas por las banderas de ambos países.

Posteriormente se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde las delegaciones española y eslovena se han saludado y donde Pirc Musar ha firmado en el libro de honor de la Cámara.

Tras una reunión entre ambas delegaciones en el Salón de Ministros, la presidenta eslovena y el resto de sus acompañantes han visitado el hemiciclo del Congreso.

La presidenta de Eslovenia se encuentra de visita en España, donde ayer asistió al segundo Diálogo GWL Voices, una plataforma para analizar la realidad geopolítica actual y explorar soluciones en las que las mujeres actúen como agentes de transformación. EFE

(Foto)(Vídeo)

