Espana agencias

El rey entregará el miércoles en Bilbao los primeros Premios Nacionales de Industria

Guardar

Bilbao, 30 ene (EFECOM).- El rey Felipe VI entregará la próxima semana en Bilbao los primeros Premios Nacionales de Industria durante la jornada inaugural del VIII Congreso Nacional de Industria, que se celebra los días 4 y 5 de febrero en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

Felipe VI asistirá el miércoles 4 de febrero a este foro organizado por el Ministerio de Industria, convertido en el encuentro anual de referencia del sector industrial español y en el que participan líderes de alto nivel, instituciones, empresas, asociaciones, clústeres y profesionales del sector.

En el acto inaugural tomarán la palabra el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Beatriz López.

Por su parte, la clausura será a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Bajo el lema 'Lo bien hecho nos define', en la octava edición de este congreso estarán presentes las cuestiones más relevantes que afronta el sector en España en un contexto de reindustrialización europea y retos geopolíticos.

Entre otros, se abordarán temas como la calidad industrial, su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país, la autonomía estratégica industrial y tecnológica, la competitividad, la innovación y transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la política industrial más allá de los fondos europeos de recuperación.

Uno de los grandes atractivos del Congreso Nacional de Industria es la denominada "Mesa de CEOs: 'Lo bien hecho nos define'", en la que participarán los máximos responsables de las seis marcas impulsoras del encuentro: Mercedes Oblanca (Accenture), Rafael García Meiro (AENOR), Justin Corcho (Nippon Gases), Josu Jon Imaz (Repsol), Fernando Silva (Siemens) y Borja Ochoa Gil (Telefónica).

Además, se celebrarán más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de 'networking', con la intervención de más de 90 expertos.

Premios Nacionales

La edición de 2026 de este foro industrial incorpora la entrega de los recientemente creados Premios Nacionales de Industria: 'Bien hecho en España', que reconocen a las empresas que "han hecho de la excelencia su seña de identidad".

Los galardones cuentan con cinco categorías: Calidad; Innovación y Transformación Digital; Autonomía Estratégica; Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza; y Emprendimiento Industrial. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Infobae

Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Infobae

Detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”