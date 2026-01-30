El rey entregará el miércoles en Bilbao los primeros Premios Nacionales de Industria

Bilbao, 30 ene (EFECOM).- El rey Felipe VI entregará la próxima semana en Bilbao los primeros Premios Nacionales de Industria durante la jornada inaugural del VIII Congreso Nacional de Industria, que se celebra los días 4 y 5 de febrero en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

Felipe VI asistirá el miércoles 4 de febrero a este foro organizado por el Ministerio de Industria, convertido en el encuentro anual de referencia del sector industrial español y en el que participan líderes de alto nivel, instituciones, empresas, asociaciones, clústeres y profesionales del sector.

En el acto inaugural tomarán la palabra el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Beatriz López.

Por su parte, la clausura será a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Bajo el lema 'Lo bien hecho nos define', en la octava edición de este congreso estarán presentes las cuestiones más relevantes que afronta el sector en España en un contexto de reindustrialización europea y retos geopolíticos.

Entre otros, se abordarán temas como la calidad industrial, su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país, la autonomía estratégica industrial y tecnológica, la competitividad, la innovación y transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la política industrial más allá de los fondos europeos de recuperación.

Uno de los grandes atractivos del Congreso Nacional de Industria es la denominada "Mesa de CEOs: 'Lo bien hecho nos define'", en la que participarán los máximos responsables de las seis marcas impulsoras del encuentro: Mercedes Oblanca (Accenture), Rafael García Meiro (AENOR), Justin Corcho (Nippon Gases), Josu Jon Imaz (Repsol), Fernando Silva (Siemens) y Borja Ochoa Gil (Telefónica).

Además, se celebrarán más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de 'networking', con la intervención de más de 90 expertos.

Premios Nacionales

La edición de 2026 de este foro industrial incorpora la entrega de los recientemente creados Premios Nacionales de Industria: 'Bien hecho en España', que reconocen a las empresas que "han hecho de la excelencia su seña de identidad".

Los galardones cuentan con cinco categorías: Calidad; Innovación y Transformación Digital; Autonomía Estratégica; Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza; y Emprendimiento Industrial. EFECOM