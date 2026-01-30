Espana agencias

El Real Madrid visitará al Benfica el 17 de febrero y el Atlético al Brujas, el 18

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Real Madrid jugará el partido de ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones en Lisboa ante el Benfica de José Mourinho el martes 17 de febrero, mientras que el Atlético de Madrid visitará al Brujas el miércoles 18.

El Real Madrid disputará el duelo de vuelta el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid en el Metropolitano el martes 24.

- Partidos de ida (Martes 17 de febrero):

18:45 Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

21:00 Mónaco (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA)

21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

21:00 Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

- Partidos de ida (Miércoles 18 de febrero):

18:45 Qarabağ (AZE) - Newcastle United (ENG)

21:00 Club Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

21:00 Bodø/Glimt (NOR) - Inter Milan (ITA)

21:00 Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

- Partidos de vuelta (martes 24 de febrero):

18:45 Atlético de Madrid (ESP) - Club Brujas (BEL)

21:00 Bayer Leverkusen (GER) - Olympiacos (GRE)

21:00 Inter Milan (ITA) - Bodø/Glimt (NOR)

21:00 Newcastle United (ENG) - Qarabağ (AZE)

- Partidos de vuelta (miércoles 25 de febrero)

18:45 Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

21:00 Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR). EFE

21:00 Paris Saint-Germain (FRA) - Mónaco (FRA)

21:00 Real Madrid (ESP) - Benfica (POR)

- Hora CET (-1 GMT). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Infobae

Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Infobae

Detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”