El PSPV llevará a la Antifraude el "pelotazo" de las viviendas públicas en Alicante

Alicante, 30 ene (EFE).- El PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante llevará a la Agencia Antifraude el que considera de "pelotazo urbanístico" en torno a las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan de la ciudad.

El anuncio de la portavoz socialista local, Ana Barceló, llega un día después de que el alcalde, el popular Luis Barcala, ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de las viviendas en la playa de San Juan por "sospecha" de posibles irregularidades al conocerse que la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, dos hijos de una directora general municipal y un arquitecto del consistorio fueron beneficiarios.

En las últimas horas, dicha alto cargo afectada, la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, ha presentado su renuncia al puesto y volverá a su anterior designación de jefa de Contratación municipal.

Barceló ha señalado que llevarán toda la documentación a la Agencia Antifraude porque se trata "del mayor escándalo" en la ciudad y coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en la ciudad y en toda España".

"Nos encontramos con un pelotazo de una promoción (de vivienda pública) de lujo en la Playa de San Juan para personas que por contactos o por tener información acceden a una vivienda imposible para cualquier otro vecino de Alicante", según Barceló, quien ha destacado que se trata de la primera promoción de vivienda pública en la ciudad en más de 20 años.

Ha puesto de manifiesto que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) "para adquirir una vivienda" y ha añadido que "cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequible, y menos a una vivienda".

Para Barceló, este caso es "promoción de lujo levantada en la Playa de San Juan" con gimnasio, pádel, piscinas y garaje sobre un suelo municipal tiene un alto precio en el mercado libre y, por lo tanto, es "muy golosa" y ha lamentado que haya "ido a parar a la concejal de Urbanismo, a familiares de una directora general del ayuntamiento y de un arquitecto municipal".

"Desconocemos si hay más concejales, más familiares del PP y qué va a pasar a partir de ahora", ha recalcado la portavoz municipal del PSPV, pero "hay un responsable que es Barcala, el alcalde", a quien ha acusado de un caso que "produce alarma, hastío y desafección a la política".EFE

