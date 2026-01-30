El presidente de Sí Almaraz aboga por prorrogar la central extremeña hasta 2040 o 2050

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El presidente de Sí Almaraz y alcalde del municipio extremeño Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, ha abogado este viernes para que la prórroga de la vida útil de la central de Almaraz, que sus propietarias han solicitado hasta 2030, se alargue hasta 2040 o 2050.

"Creo que en Almaraz, aparte de esta prórroga de 2030, hay que luchar por 2040 y por 2050. Almaraz tiene una central gemela, todas tienen centrales gemelas, en Virginia (EE.UU.), que ya se ha ampliado su vida hasta los 60 años, posiblemente hasta los 80", ha dicho a los medios de comunicación antes de participar en la jornada "Industria, Energía y Futuro: El Valor Estratégico de la Nuclear en España" organizada por Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El presidente de 'Sí Almaraz' ha señalado que la central extremeña tiene la máxima calificación por parte de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO) y ha apuntado que "si tu coche pasa la ITV con una buena nota por qué dejar de utilizarlo y a Almaraz le pasa eso".

Preguntado por si mantienen algún contacto con las empresas propietarias de la central, que son quienes han solicitado la prórroga hasta 2030, ha señalado que "primero vamos a 2030 y luego seguro que tenemos tiempo para hablar hasta 2040 o 2050, pero si nos está siendo complicado una prórroga de 3 años, imagínate si vamos a 2040".

"No tenemos ningún contacto con el Ministerio de Transición Ecológica aunque hemos pedido varias reuniones", ha señalado al ser preguntado si mantenían alguna reunión con el ministerio.

"Somos el coche que va en dirección contraria con en la autovía con respecto a Europa y todavía creemos que los locos son ellos y no nosotros", ha señalado en referencia al calendario escalonado de cierre de las centrales nucleares que Enresa y las empresas propietarias pactaron en 2019.

El 30 de octubre de 2025, las empresas propietarias de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- solicitaron la prórroga de la central extremeña de Almaraz hasta 2030.

Por tanto, si se aprueba dicha prórroga supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de la central cacereña, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027, y en dos años la de la segunda unidad, que, de acuerdo con el calendario actual, tendría que echar el cierre el 31 de octubre de 2028.

Tras la solicitud de prórroga, el ministerio de Transición Ecológica envió al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe.

"Soy alcalde de un pequeño pueblo. Puedo asegurar que hemos tenido reuniones con comerciantes, agricultores, estudiantes, pequeños empresarios de toda la comarca y en todo este tiempo apenas me ha cruzado con alguna persona de que no esté plenamente convencida de que Almaraz debe continuar", ha señalado.

Así, ha añadido que hace 40 años les "impusieron" una central nuclear y ahora se la quieren quitar.

"Nos tienen que escuchar. No hay motivos de peso para cerrarla", ha apuntado en su intervención en la inauguración de la jornada.

También, ha advertido que si se cierra Almaraz se acelerará la despoblación de la región -"sin empleo no hay futuro y sin futuro hay despoblación", y se ha preguntado dónde irán los jóvenes. EFECOM