El PP ve "normal" la "frialdad" con que fue recibido el Gobierno en el funeral de Huelva

Bilbao, 30 ene (EFE).- El dirigente del PP Juan Bravo ha considerado "normal" la "frialdad" con la que fueron recibidos la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y los dos ministros que acudieron al funeral celebrado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Luis Planas y Ángel Víctor Torres, pues "nadie ha asumido todavía la responsabilidad" de los 46 fallecidos.

"Creo que es normal que los españoles no les den (a los miembros del Ejecutivo) la respuesta que esperan y obliguen a que no pueda ir el presidente del Gobierno de España, y que los que van tengan que entrar por otra puerta. Vemos también cómo fueron recibidos, con qué frialdad".

Así se ha expresado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP en una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha comparecido junto al presidente del partido en el País Vasco, Javier de Andrés, tras mantener una reunión con representantes del colectivo de autónomos en Euskadi.

El vicesecretario popular ha criticado que el Gobierno no haya pedido disculpas ni perdón por el accidente ferroviario, y que tampoco haya ofrecido explicaciones ni asumido "algún tipo de responsabilidad".

"Estamos viendo que lo que nos contaban no era real. No porque nos dijesen que la vía estaba renovada al cien por cien y no era verdad, o porque se había hecho un mantenimiento y no era tan así, sino porque estamos viendo que las limitaciones temporales de velocidad eran más de lo que nos contaban", ha lamentado Bravo, al tiempo que se ha preguntado: "¿Qué está pasando que no nos cuentan?".

Por último, ha censurado la "frivolidad" del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando ayer jueves afirmó en su comparecencia en el Senado que las críticas que está recibiendo es por haber "hecho las cosas muy bien", cuando los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida han causado 46 víctimas mortales. EFE

EFE

