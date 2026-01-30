El PP acusa al Gobierno de invadir competencias de patronal y sindicatos e imponer un SMI

Bilbao, 30 ene (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "imponer" un salario mínimo interprofesional (SMI) e "invadir competencias" de la patronal y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva.

El Ministerio de Trabajo cerró ayer jueves un preacuerdo con UGT y CC. OO., al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el SMI un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Bravo ha señalado que la posición del PP respecto a las subidas del SMI es "siempre la misma": "Apoyaremos siempre lo que venga acordado y consensuado entre la patronal y los sindicatos, porque es su responsabilidad".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha comparecido junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, tras mantener una reunión con representantes del colectivo de autónomos en Euskadi.

"Si el Gobierno quiere imponer la jornada laboral y el salario mínimo, ¿entonces para qué están la patronal y los sindicatos?", se ha preguntado Bravo. "¿Nos cargamos la negociación colectiva recogida en la Constitución?", ha añadido.

Ha criticado que el Ejecutivo pretenda invadir "las competencias de otros" sin "preocuparse de sus responsabilidades, como "que España no se apague" u ofrecer explicaciones del apagón sucedido en abril del pasado año. EFE