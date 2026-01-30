Espana agencias

El piloto australiano Troy Bayliss será el protagonista del Racing Legends

Cheste (Valencia), 30 ene (EFE).- El piloto australiano Troy Bayliss será el gran protagonista del Racing Legends, concentración anual de coches y motos clásicas, que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo los días 7 y 8 de marzo.

Esta edición toma como referencia el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2006, del que se cumplen veinte años, y que tuvo como ganador al piloto oceánico.

Aquella carrera cerró la temporada de MotoGP de 2006 y Bayliss participó con Ducati después de disputar el Mundial de Superbikes, donde obtuvo el título. Su victoria en Valencia fue la única de su trayectoria en la categoría reina. La prueba debía servir para la confirmación del título de Valentino Rossi, pero el campeonato pasó finalmente a manos del estadounidense Nicky Hayden.

Este acontecimiento es el eje argumental de la próxima edición del Racing Legends y estará incorporado a las actividades, contenidos y muestras programadas durante el primer fin de semana de marzo.

El Racing Legends reúne cada año a participantes, clubes y propietarios de vehículos clásicos. La organización prepara espacios de exposición, actividades en pista y zonas abiertas al público para observar los vehículos desde proximidad.

El enfoque principal de esta edición se centra en incorporar referencias históricas del Gran Premio de 2006, tanto en el ámbito deportivo como en el impacto que esa carrera tuvo en la temporada.

El Circuit incluirá piezas informativas y materiales que permitan contextualizar la figura de Bayliss, las carreras de 125cc y 250cc en la que Jorge Lorenzo se llevó su primer título mundial, la presencia de Ducati en aquella temporada y el desenlace del campeonato que protagonizaron Hayden y Rossi.

Durante el fin de semana está prevista la presencia de vehículos clásicos de distintas épocas. Las sesiones en pista incluirán desfiles y actividades según las franjas establecidas por la organización. Los aficionados tendrán acceso a diferentes zonas del paddock para observar motocicletas y automóviles participantes. EFE

