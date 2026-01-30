El PIB de México crece un 0,5 % en el conjunto de 2025

Ciudad de México, 30 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de México creció un 0,5 % en el conjunto de 2025, y un 1,6 % en el último trimestre de ese año, con lo que se recupera de dos trimestres de caídas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en una primera estimación.

El incremento del conjunto de 2025 fue resultado del avance del 3,7 % en el sector primario y del 1,2 % en el terciario, contrarrestado por una reducción del 1,3 % en las primarias, según cifras originales del Inegi.

Mientras, el incremento trimestral se debió a un avance en el sector agropecuario del 6 %, una subida del 0,3 % en la industria y un aumento del 2 % en los servicios, añadió el instituto con base en cifras desestacionalizadas.

La subida de 2025 es menor al crecimiento anual del 1,5 % en 2024, del 3,3 % de 2023, del 3,9 % en 2022 y del 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

Por otro lado, el PIB del cuarto trimestre creció un 1,6 % interanual frente al mismo periodo de 2024, la tasa de crecimiento más alta de los cuatro trimestres del año, con base en cifras originales.

Este dato ocurrió por la subida interanual del sector agropecuario (5,3 %), de la industria (2 %) y de los servicios (0,4 %).

Estas estadísticas coinciden con el primer año completo de la presidencia en México de Claudia Sheinbaum y en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial provocada por Estados Unidos, destino de más del 80 % de las exportaciones mexicanas.

El Inegi publica esta estimación oportuna del PIB antes de revelar el dato definitivo el próximo 23 de febrero.

El PIB publicado este viernes está por encima de lo esperado por el Gobierno mexicano, que había estimado un crecimiento de entre 0,5 % y 1,5 %, mientras que el Banco de México (Banxico) había pronosticado un incremento del 0,3 % en su último informe de noviembre pasado.

Para 2026, los analistas coinciden en que México tendrá un crecimiento del 1,3 % pese a las tensiones comerciales que existen en medio de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para mediados de este año. EFECOM