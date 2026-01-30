Espana agencias

El PIB de México crece un 0,5 % en el conjunto de 2025

Guardar

Ciudad de México, 30 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de México creció un 0,5 % en el conjunto de 2025, y un 1,6 % en el último trimestre de ese año, con lo que se recupera de dos trimestres de caídas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en una primera estimación.

El incremento del conjunto de 2025 fue resultado del avance del 3,7 % en el sector primario y del 1,2 % en el terciario, contrarrestado por una reducción del 1,3 % en las primarias, según cifras originales del Inegi.

Mientras, el incremento trimestral se debió a un avance en el sector agropecuario del 6 %, una subida del 0,3 % en la industria y un aumento del 2 % en los servicios, añadió el instituto con base en cifras desestacionalizadas.

La subida de 2025 es menor al crecimiento anual del 1,5 % en 2024, del 3,3 % de 2023, del 3,9 % en 2022 y del 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

Por otro lado, el PIB del cuarto trimestre creció un 1,6 % interanual frente al mismo periodo de 2024, la tasa de crecimiento más alta de los cuatro trimestres del año, con base en cifras originales.

Este dato ocurrió por la subida interanual del sector agropecuario (5,3 %), de la industria (2 %) y de los servicios (0,4 %).

Estas estadísticas coinciden con el primer año completo de la presidencia en México de Claudia Sheinbaum y en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial provocada por Estados Unidos, destino de más del 80 % de las exportaciones mexicanas.

El Inegi publica esta estimación oportuna del PIB antes de revelar el dato definitivo el próximo 23 de febrero.

El PIB publicado este viernes está por encima de lo esperado por el Gobierno mexicano, que había estimado un crecimiento de entre 0,5 % y 1,5 %, mientras que el Banco de México (Banxico) había pronosticado un incremento del 0,3 % en su último informe de noviembre pasado.

Para 2026, los analistas coinciden en que México tendrá un crecimiento del 1,3 % pese a las tensiones comerciales que existen en medio de la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para mediados de este año. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae

El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en Córdoba en 2022

Infobae

Urtasun replica a PP y Vox que la regularización de migrantes es “competencia nacional”

Infobae

Juez pide a Alemania investigar si hubo fraude en el fabricante de fármaco para la retina

Infobae

Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja