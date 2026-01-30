Espana agencias

El PIB de Italia creció el 0,7 % en 2025, según estimaciones

Roma, 30 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de Italia aumentó en 2025 un 0,7 % respecto al año anterior, según los datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

El Istat publicó hoy las estimaciones del cuarto trimestre del año pasado, cuando el PIB aumentó 0,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 0,3 % más que los pasados tres meses.

"La variación trimestral se debe a un aumento del valor añadido en todos los sectores principales, especialmente en la agricultura, la silvicultura y la pesca, así como en la industria. Por el lado de la demanda, se observa una contribución positiva del componente interno y una contribución negativa del componente externo neto", explicó el organismo.

Con estos datos, añadieron, se supone un crecimiento del PIB del 0,7 % en 2025, aunque los resultados definitivos de las cuentas nacionales anuales de 2025 se publicarán el 2 de marzo, según anuncia el Istat.

ccg/sam/jlm

