El petróleo de Texas baja un 0,32 % pendiente de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 30 ene (EFECOM).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes un 0,32 %, hasta los 65,21 dólares el barril, pendiente de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán después de que así lo sugiriese el presidente estadounidense, Donald Trump.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 0,21 dólares respecto al día anterior.

Pese a la caída registrada este viernes, el precio del crudo acumula una subida de 4,58 dólares por barril (+7,6 %) desde el cierre del lunes, cuando terminó la sesión en 60,63 dólares.

En términos mensuales, el WTI también se ha movido al alza, ya que el precio actual se sitúa muy por encima de los niveles en los que comenzó enero, cuando el barril rondaba los 58,32 dólares, lo que supone una revalorización de alrededor del 11,8 %.

La bajada de hoy se enmarca en el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán después de que Trump movilizara una flota a Oriente Medio y amenazara con acciones militares.

El mandatario aseguró, tras varios días de tensiones, que los dirigentes de Teherán "sí quieren llegar a un acuerdo", pero no dio más detalles.

Preguntado por si está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza".

Trump aseguró el jueves que está buscando cerrar un pacto con el Gobierno iraní para evitar que ese país obtenga el arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

Mientras tanto, el presidente estadounidense aseguró que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la movilizada frente a Venezuela.

"No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí", afirmó.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar con EE.UU. una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

El WTI alcanzó este jueves el pico de 66,5 dólares impulsado por el que parecía cada vez mayor riesgo geopolítico entre Washington y Teherán.

El mercado mostró estar preocupado por un posible corte del sumunistro del crudo iraní o del cierre del Estrecho de Ormunz, una zona clave para el transporte del crudo por donde pasa aproximadamente el 20 % del petróleo diario. EFECOM

EFE

