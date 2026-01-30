El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9 %, con España en segunda posición

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La tasa de desempleo de la Unión Europea se mantuvo estable en el 5,9 % en diciembre del pasado año en comparación con el mes anterior, con España como segundo país del bloque con más paro (10 %) sólo superado por Finlandia (10,3 %), según los datos publicados este viernes por Eurostat.

Entre los países de la eurozona, teniendo en cuenta la incorporación de Bulgaria al club de la moneda común el pasado 1 de enero, el desempleo también se mantuvo estable entre los dos últimos meses del pasado ejercicio, en una tasa del 6,2 %.

Sin embargo, el paro en diciembre de 2025 de los 20 países que formaban todavía la eurozona antes de que acabara el año fue del 6,3 %, por lo que si se excluye el efecto de la entrada del nuevo socio, supone una reducción de una décima. EFECOM