El paraguayo Diego Gómez sufre molestias musculares

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, es duda para el encuentro de este sábado frente al Everton por unas molestias musculares.

"No hay nuevas noticias sobre lesiones, tenemos el mismo equipo disponible. Diego Gómez tiene un pequeño problema muscular, pero tenemos que ver si puede entrenar hoy. Esa es la única preocupación que tenemos", afirmó este viernes el técnico Fabian Hurzeler en rueda de prensa, donde anunció la venta del sueco Yasin Ayari al Nottingham Forest.

El delantero ha anotado tres goles en los 21 partidos que ha disputado de Premier League y cinco goles en tres partidos de Copa de la Liga, incluyendo un 'póker' frente al Barnsley.

Sus goles en la Copa de la Liga le han guardado un hueco en la historia, ya que ningún futbolista paraguayo marcaba un 'hat trick' en Inglatera desde que lo hiciera Roque Santa Cruz en 2007, cuando militaba en el Blackburn Rovers.

Además, se convirtió en el duodécimo centrocampista en este siglo en marcar cuatro goles en Premier League, Copa de la Liga o FA Cup, uniéndose a nombres ilustres como Cole Palmer y Frank Lampard, que lo han hecho en dos ocasiones, y Kevin de Bruyne.

Gómez es otra muestra del talento de la dirección deportiva del Brighton, siempre capaz de encontrar talento sudamericano antes de que explote, como fue el caso de Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister y Julio Enciso, que precisamente se crió en Libertad, la misma cantera de la que procede Diego Gómez. EFE

