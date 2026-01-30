El Palmar, cuna de Alcaraz, instalará dos pantallas gigantes para la final de Australia

Murcia, 30 ene (EFE).- La final del Abierto de tenis de Australia que disputará el murciano Carlos Alcaraz el próximo domingo se podrá seguir en directo desde pantallas gigantes en su pedanía natal, El Palmar, en el centro juvenil “Los colorines”.

El Ayuntamiento instalará dos pantallas gigantes para que todos los vecinos y seguidores del tenista puedan seguir el partido que, a partir de las 9.30 horas, el número uno del mundo en el ranking ATP disputará con el serbio Novak Djokovic, ganaador de la otra semfinal ante el italiano Jannik Sinner.

El tenista murciano tratará de conquistar por primera vez el título en Melbourne tras la memorable victoria obtenida hoy en el cruce a cinco sets con el alemán Alexander Zverev.

El partido será ofrecido en abierto gracias a la cesión realizada por Eurosport, lo que permitirá seguir el partido con todas las garantías técnicas.

El Consistorio ha invitado a todos los murcianos a reunirse este domingo para apoyar juntos al tenista murciano en una final que puede convertirse en un nuevo hito. EFE

