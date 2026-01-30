El oro cae cerca de un 9% y se aleja de los 5.000 dólares por onza

(Actualiza EC5854 con datos del oro a las 21.30 horas (20.30 GMT)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, ha ahondado su caída cediendo este viernes casi el 9 % y se establece próximo a los 4.900 dólares por onza.

A las 21.30 hora local (20.30 GMT), el metal dorado descendía el 8,98 % y la onza se cotizaba en 4.892,4 dólares, después de perder más de 480 dólares.

Con ello cierra enero con una revalorización acumulada cercana al 13 %, cuando hasta la víspera la subida rondaba el 25 %.

El oro se ha alejado de sus máximos históricos alcanzados en la víspera, con la onza en 5.595,47 dólares, en una jornada marcada por la recogida de beneficios tras los elevados ascensos de las sesiones previas.

El precio de la plata también se desplomaba este viernes un 28 % y la onza cotizaba próxima a los 83 dólares.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que la caída del precio del oro "sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio".

El oro también ha sido penalizado por el fortalecimiento del dólar que se cruzaba con el euro en los 1,1859 dólares (-0,93 % para el euro).

Según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense, en sustitución de Jerome Powell.

"El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad", ha matizado Pinto. EFECOM