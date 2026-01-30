Espana agencias

El oro cae cerca de un 9% y se aleja de los 5.000 dólares por onza

Guardar

(Actualiza EC5854 con datos del oro a las 21.30 horas (20.30 GMT)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, ha ahondado su caída cediendo este viernes casi el 9 % y se establece próximo a los 4.900 dólares por onza.

A las 21.30 hora local (20.30 GMT), el metal dorado descendía el 8,98 % y la onza se cotizaba en 4.892,4 dólares, después de perder más de 480 dólares.

Con ello cierra enero con una revalorización acumulada cercana al 13 %, cuando hasta la víspera la subida rondaba el 25 %.

El oro se ha alejado de sus máximos históricos alcanzados en la víspera, con la onza en 5.595,47 dólares, en una jornada marcada por la recogida de beneficios tras los elevados ascensos de las sesiones previas.

El precio de la plata también se desplomaba este viernes un 28 % y la onza cotizaba próxima a los 83 dólares.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que la caída del precio del oro "sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio".

El oro también ha sido penalizado por el fortalecimiento del dólar que se cruzaba con el euro en los 1,1859 dólares (-0,93 % para el euro).

Según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense, en sustitución de Jerome Powell.

"El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad", ha matizado Pinto. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos en Murcia dos hombres reclamados por Suecia por blanquear más de 21 millones

Infobae

Una cofradía de Málaga pide disculpas al verse en sus redes iconos de una web porno

Infobae

Muere a los 96 años Alfredo Davicce, expresidente del River Plate

Infobae

1-1. Espanyol y Alavés empatan en la primera parte en el RCDE Stadium

Infobae

El petróleo de Texas baja un 0,32 % pendiente de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”