Espana agencias

El oro cae casi un 10 % y se aleja de los 5.000 dólares por onza

(Actualiza la EC5193 con datos del oro tras el cierre de las bolsas en Europa)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, ha ahondado su caída durante la sesión bursátil europea y, tras su cierre, cedía casi el 10 % y se alejaba de los 5.000 dólares por onza.

Hacia las 19.00 hora local (18.00 GMT), el metal dorado descendía el 9,42 % y la onza se cotizaba en 4.868 dólares. Con ello se encamina a cerrar enero con una revalorización acumulada cercana al 13 %, cuando hasta la víspera rondaba el 25 %.

El oro se ha alejado de sus máximos históricos alcanzados en la víspera, con la onza en 5.595,47 dólares, en una jornada marcada por la recogida de beneficios tras los elevados ascensos de las sesiones previas.

El precio de la plata también se desplomaba por encima del 22 % y la onza cotizaba por debajo de 90 dólares.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que la caída del precio del oro "sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio".

El oro también ha sido penalizado por el fortalecimiento del dólar que se cruzaba con el euro en los 1,8070 dólares (-0,84 % para el euro).

Según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense, en sustitución de Jerome Powell.

"El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcoin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos, y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad", ha matizado Pinto. EFECOM

