El ministro Óscar López afirma que Puente "está siendo un ejemplo de cómo se da la cara"

Vigo, 30 ene (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido a su homólogo de Transportes, Óscar Puente, el día después de que este compareciera siete horas en el Senado por los accidentes ferroviarios y ha señalado que "está siendo un ejemplo de cómo se da la cara".

En la puesta de la primera piedra de la fábrica de semiconductores Sparc en Vigo, López se ha referido a la gestión de Puente sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y ha afirmado que el titular de Transportes está siendo "ejemplar en cuanto a aclarar toda la verdad" y explicar "todos los detalles" y también "tener empatía con las víctimas".

Una empatía que López ha echado de menos "en otras catástrofes en el pasado" y ha citado la del descarrilamiento de un tren Alvia en Santiago de Compostela en julio de 2013 con ochenta fallecidos.

Para el ministro para la Tranformación Digital, Puente "está siendo un ejemplo de cómo se da la cara, de cómo se responde a todas las preguntas, de cómo hay transparencia absoluta".

Sobre la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, en el funeral de este jueves en Huelva, ha recordado que estaban otros representantes del Gobierno, como la vicepresidenta María Jesús Montero y otros ministros, y ha opinado que el líder del Ejecutivo también "está dando la cara" y ha tenido "empatía" con las víctimas del accidente de Adamuz.

Asimismo, ha recordado que está pendiente la celebración de un homenaje del Estado, que espera que encuentre fecha en breve, y ha avanzado que "por supuesto contará con la presidencia del Gobierno".

El ministro ha insistido que nadie puede acusar al Gobierno de "no dar la cara y de no tener empatía y cercanía" con las víctimas. EFE

