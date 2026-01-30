Espana agencias

El Maratón Valencia, patrocinador del Gran Premio Internacional de Valencia de atletismo

Valencia, 30 ene (EFE).- El Maratón Valencia patrocinará desde esta edición 2026 el Gran Premio Internacional Valencia de Atletismo con el objetivo de construir uno de los mejores mitines bajo techo del mundo, según se anunció en la presentación de la prueba.

“Vamos a apoyar de forma estable el mitin, queremos hacer con el Gran Premio Internacional de Valencia como mitin lo mismo que es el Maratón respecto a las carreras en ruta del mundo. Queremos construir uno de los mejores mitines ‘indoor’ del mundo. Vamos directos a por eso, pero, poco a poco, como ocurrió con el maratón”, explicó Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos, organizador del Maratón.

Aunque, para ello, habrá que cambiar “algunas cosas, como la fecha”, avisó. “Lo que buscamos es que algún día cualquier atleta de élite del mundo, se llame como se llame, tenga que pensar en Valencia para configurar su calendario de otoño e invierno”, aseguró.

“Queremos que esté a la altura de los mejores mitines del mundo y ocurra con las entradas lo que ocurre con los dorsales del Maratón, que haya que ampliarlos o hacer un sorteo, y soñar con que algún día esta sala de prensa de la Fundación Trinidad Alfonso se quede pequeña para acoger tantos atletas, historias y pasión por el atletismo”, explicó.

Asimismo, Botella dijo que quieren que esta prueba "dé un paso adelante y se ponga a compartir". "El Maratón, que desde 2012 cuenta con el patrocinio de la Fundación Trinidad Alfonso y se ha convertido en una de las mejores del mundo, ya paga sus facturas y somos unos enfermos del atletismo que queremos dar un paso más e imaginamos un sinfín de oportunidades”, añadió. EFE

