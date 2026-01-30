Espana agencias

El Kospi surcoreano cierra plano en pleno diálogo sobre aranceles entre Seúl y Washington

Seúl, 30 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se mantuvo plano este viernes en medio de los diálogos entre Corea del Sur y EE. UU. por la reciente amenaza estadounidense de subir los aranceles sobre los productos surcoreanos.

El indicador apenas subió un 0,06 %, o 3,11 unidades, hasta los 5.224,36 puntos, batiendo el récord alcanzado la sesión previa. Se negociaron 34,7 billones de wones (24.100 millones de dólares).

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 1,29 %, o 14,97 puntos, llegando a los 1.149,44 enteros.

Los inversores mantuvieron cautela ante los diálogos del jueves (hora local) entre el ministro de Industria surcoreano, Kim Jung-kwan, con el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, en Washington.

Tras la sesión, Kim dijo que "no han llegado a una conclusión", señalando que volverían a reunirse al día siguiente, según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap.

La reunión se produjo en medio de las tensiones por la reciente presión del país norteamericano sobre Seúl para que acelere la aprobación parlamentaria de un acuerdo comercial firmado el año pasado con el que Washington se había comprometido a reducir aranceles a cambio de inversiones surcoreanas.

El mandatario de EE. UU., Donald Trump, dijo recientemente que reaumentaría los aranceles "recíprocos" y sobre el sector automotriz, del 15 al 25 %, por la demora.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 0,12 %, mientras SK Hynix se disparó un 5,57 %.

Volvió a destacar el crecimiento de la financiera Mirae Asset Securities, que registró una subida del 4,65 % tras elevarse más del 17 % en la sesión previa.

En telecomunicaciones, SK Telecom se incrementó un 4,32 % y su competidor KT un 1,74 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace se mantuvo plana, mientras la energética Doosan Enerbility se desplomó un 3,62 %.

En el sector del motor, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, se hundió un 5,3 %, y su empresa hermana Kia perdió un 1,48 %. El proveedor de partes para coches Hyundai Mobis también descendió un 1,75 %.

En el sector de construcción naval, Hanwha Ocean sufrió una bajada del 2,4 %, y el astillero HD Hyundai Heavy se redujo un 2,21 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics disminuyó un 1,75 %, y Celltrion un 2,1 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution bajó un considerable 4,44 %, y la química LG Chem también registró una pronunciada caída del 9,48 %.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a unas 1.439,5 unidades, 13,2 wones más que en la sesión previa. EFECOM

