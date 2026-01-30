El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en Córdoba en 2022

Albacete, 30 ene (EFE).- El jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en mayo de 2022 en la provincia de Córdoba.

Lo han dado a conocer, a primera hora de la tarde de este viernes, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde ha tenido lugar este juicio que se ha prolongado dos semanas.

Los nueve integrantes del jurado han considerado que es culpable de un delito de asesinato y que no había motivos para tener en cuenta ningún atenuante.

El condenado y su víctima, de origen rumano, trabajaban como temporeros en España y el asesinato, en mayo de 2022, tuvo lugar en Montemayor (Córdoba).

El jurado popular también ha considerado probado, por unanimidad, que el condenado mató a su mujer y que "le era indiferente que pudiera llegar a causarle la muerte por las cuchilladas".

La fiscal ha pedido 25 años de cárcel para el procesado, teniendo en cuenta el agravante del parentesco, y ha afirmado que "es un caso bastante grave que debe tener en cuenta las agravantes".

También ha mantenido la petición de una indemnización para los hijos, los padres y las hermanas de la mujer asesinada; en concreto, 70.000 euros para cada progenitor, 100.000 euros a cada uno de los dos hijos y 25.000 euros para cada hermana.

Igualmente solicita que se haga cargo de la factura sanitaria al Servicio Andaluz por la atención que prestó a la víctima.

El abogado de la defensa ha avanzado que recurrirán la decisión porque mantiene que fue un homicidio.

Una vez condenado por asesinato, deberá ser la magistrada la que fije la pena de la condena. EFE

lmc/lsy/jlp