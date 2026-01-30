Espana agencias

El juez que investiga a Leire Díez cambia de criterio y rechaza que Aldama esté en el caso

Madrid, 30 ene (EFE).- El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Diez por presuntamente tratar de influir en procedimientos judiciales ha cambiado su criterio inicial de permitir la personación en la causa del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y el magistrado Manuel García-Castellón, ya jubilado, al estimar que, como defiende la Fiscalía, no son perjudicados.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado estima un recurso de Leire Díez contra la decisión que dictó el pasado 4 de noviembre, en la que aceptaba incluirles en el procedimiento en condición de víctimas o perjudicados por "la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados" con el presunto objetivo de desacreditarles.

La principal investigada en la causa recurrió al entender que ninguno era perjudicado y la Fiscalía argumentó que efectivamente no concurrían los requisitos legales, según explica el juez en el auto en el que concluye que este criterio es el acertado.

El juez Zamarriego explica que la única relación que tiene con esta causa Víctor de Aldama -investigado en el caso Koldo y por un presunto fraude un hidrocarburos- es la manifestación del guardia civil Rubén Villalba, quien señaló que había tomado notas de las reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025.

Para su letrado esto seria objeto de un delito de revelación de secretos, pero el magistrado concluye que "dichos hechos no guardan relación con los que motivaron la incoación de la presente causa" y lo que pretende es "ampliar la misma a la existencia de un delito de revelación de secretos", por escuchas entre él y su abogado en prisión.

En cuanto al juez jubilado Manuel García-Castellón, Zamarrigo explica que en el escrito presentado por su letrada "no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado" en este proceso, "más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que la referida investigada presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del mismo".

"Resulta evidente que dicho menoscabo, de tener en su caso relevancia penal, sería un presunto delito de injurias, ajeno al objeto de la presente causa", añade.

Recientemente el juez del órgano que ahora se denomina Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Plaza número 9 (antiguo juzgado de instrucción 9) también rechazó -como dijo la Fiscalía- las personaciones solicitadas por el exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García porque, explicó, se limitan a argumentar que Leire Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica de los denunciantes, investigados en otros procedimientos judiciales, pero aportando solo noticias.

Arturo Zamarriego tiene previsto tomar declaración el próximo lunes como testigos en este proceso -en el que están investigados Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolser y el periodista Pere Rusiñol por presunto cohecho y tráfico de influencias- al exdirigente socialista Santos Cerdán, del actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y del empresario Alejandro Hamlyn. EFE

