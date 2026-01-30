Espana agencias

El Inter Miami ficha al delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame

Guardar

Miami (EE. UU.), 30 ene (EFE).- El Inter Miami ha fichado al delantero mexicano Germán Berterame, procedente de Monterrey, para apuntalar su zona ofensiva, donde coincidirá con Lionel Messi y Luis Suárez, según anunció este viernes el club estadounidense.

El internacional mexicano permanecerá vinculado con la entidad de Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, aunque existirá la opción de extender su contrato por un año, informó en un comunicado el Inter Miami.

Berterame, de 27 años, ocupará una plaza de 'Jugador Designado', que permite a los clubes de la MLS tener mayor flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin sobrepasar el límite salarial.

Tras comenzar su carrera con San Lorenzo y estar cedido un año en Patronato, dio el salto a la Liga MX, donde jugó primero para el Atlético de San Luís y posteriormente en las filas de Monterrey.

Con los 'Rayados', Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022. Anotó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, que se saldó con victoria para el equipo mexicano.

El fichaje de Berterame, nacido en Argentina pero naturalizado mexicano, se suma a otras incorporaciones del Inter Miami para la nueva temporada, en la que defenderán la corona de la MLS conquistada en 2025 y tratarán de alzar la primera Copa de Campeones de la Concacaf en la historia del club.

Además de Sergio Reguilón, quien se lesionó esta semana durante el primer partido de pretemporada, otra de las grandes adquisiciones del Inter Miami incluyen al guardameta Dayne St.Clair, vigente ganador del trofeo al mejor portero de la MLS. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una edil del PP se disculpa tras insultar a Sánchez en un mitin: "La crítica política es legítima; el insulto, no"

Una edil del PP se

Temas del día de EFE Economía del sábado 31 enero de 2026

Infobae

Juegos Panamericanos de Lima 2027 cambian de fechas y serán del 23 de julio al 8 de agosto

Infobae

Max Verstappen: "Todo sigue en proceso, pero hemos empezado con muy buen pie"

Infobae

Cuba no pasa de una firme condena al anuncio de Trump de asfixia petrolera a la isla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 4 Triplex de la ONCE: resultados hoy, 01 de febrero del 2026

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

Ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic