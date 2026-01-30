El IBEX registra intradía un nuevo máximo histórico al superar los 17.860 puntos

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, ha registrado un nuevo máximo histórico intradía, al superar por primera vez los 17.860 puntos, y situarse en 17.867,7 puntos, con una subida del 1,58 %.

El IBEX 35 supera de este modo después el mediodía el anterior máximo histórico intradía, que registró el pasado 14 de enero cuando llegó a los 17.833,50 puntos.

El pasado martes, el IBEX 35 marcaba un máximo histórico al cerrar la sesión en 17.804,1 puntos.

El IBEX 35 despunta en las subidas sobre el resto de mercados europeos, impulsado por el alza de Caixabank, que registra ya una subida del 6,22 %, con sus títulos cotizando a 11,10 euros tras presentar sus resultados en los que logró un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8 % más que en 2024, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio. EFECOM

