El IBEX avanza el 0,46 % en la apertura, en una jornada de datos económicos y de la Fed

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este viernes con un alza del 0,46 %, en una jornada marcada por la publicación de datos macroeconómicos y resultados, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar el nuevo mandatario de la Reserva Federal (Fed).

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35 sube ese 0,46 %, hasta los 17.671,6 puntos. En este primer mes del año que finaliza, el indicador se anota una revalorización del 2,1 %.

En otros mercados, el oro y la plata, tras alcanzar máximos en la víspera, bajan con fuerza, el 3,8 y el 7,48 %, respectivamente, mientras que el euro cae y se cambia a 1,194 dólares. EFE

