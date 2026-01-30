Espana agencias

El IBEX 35 impulsado por Caixabank avanza el 1,20 % y se recupera hasta los 17.800 puntos

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, impulsado por la fuerte subida de Caixabank, de más del 4,5 % tras presentar resultados, sube este mediodía un 1,20 % y ha logrado recuperar los 17.800 puntos tras superar ayer esa cota que finalmente perdió al cierre de sesión afectado por Wall Street.

A las 12:00 horas, el IBEX 35 suma 212,6 puntos, el 1,20 %, y se sitúa en 17.8013 puntos, aunque minutos después ha llegado a alcanzar los 17.830,6 puntos. En el año, el IBEX avanza el 2,86 %.

El selectivo recibe un fuerte impulso por Caixabank, que sube el 4,74 % tras lograr un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8 % más que en 2024, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio.

Tras Caixabank, Aena sube un 2,74 %; Sabadell, el 1,76 %; Unicaja, el 1,71 %; y BBVA, el 1,38 %; mientras que Telefónica registra la mayor caída, con el 0,74 %, delante de Cellnex, con el 0,65 %; Rovi, con el 0,62 %; y Grifols, con el 0,60 %.

En el mercado continuo, Naturhouse que cotiza exdividendo, cede el 6,45 %, aunque sin ese efecto la bajada se reduce al 2,97 %, mientras que Duro Felguera se deja el 2,06 % y Atrys el 1,34 %.

Tras el avance de Caixabank en el continuo, se sitúa Adolfo Domínguez, con el 3,54 %, y EDreams Odigeo, con el 2,90 %.

Con el euro depreciándose el 0,30 % y cambiándose a 1,193 dólares, las bolsas europeas registran menores subidas que la Bolsa española, que son del 0,56 % para Milán y Fráncfort; del 0,35 % para París, y del 0,13 % para Londres, mientras que el Euro Stoxx50, sube el 0,56 %.

Los futuros de Wall Street, pendientes del anuncio de la elección del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., avanzan caídas que son del 0,79 % para el Nasdaq, y del 0,70 % para el Dow Jones de Industriales y el S&P 500.

La caída del precio del oro se frena hasta el 4,77 %, y el precio de la onza se encuentra en 5.126,7 dólares, mientras que la plata cede el 11,87 %, con la onza en 102,07 dólares.

El petróleo registra caída en torno al 1 %, pero el Brent, de referncia en Europa continua por encima de 70 dólares el barril, mientras que el Texas Intermediate se sitúa en 64,77 dólares, tras las intensas subidas registradas ayer por la amenaza de EE.UU., a Irán.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,1 % este viernes,el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,96 %, el parqué de Shenzhen perdió el 0,66 % y el Hang Seng, cayó el 1,28 %

La rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,885 %, y la del español hasta el 3,223 %, con la prima de riesgo en 36,8 puntos básicos.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,846 %, y la del español hasta el 3,212 %.

El bitcóin sigue cayendo en torno al 2 %, y se encuentra en 82.716,5dólares. EFECOM

