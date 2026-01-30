El Hang Seng pierde un 2,08 % en mala jornada del comercio y la industria

Pekín, 30 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 2,08 % tras una mala jornada protagonizada por el subíndice de los valores dedicados al comercio y la industria (-2,56 %).

El selectivo restó 580,98 puntos hasta los 27.387,11, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 2,47 %.

Los repuntes más destacados fueron los del grupo de educación y comercio electrónico New Oriental (+5,51 %) y la inmobiliaria China Res Mixc (+1,44 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la farmacéutica CSPC Pharma (-10,19 %) o el productor de aluminio China Hongqiao (-9,29 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 301.610 millones de dólares de Hong Kong (38.634 millones de dólares, 32.375 millones de euros). EFECOM