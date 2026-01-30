El Govern se verá con partidos y sociedad civil para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El conseller de la Presidencia en funciones de presidente de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este viernes que el Govern de Cataluña abrirá una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas catalanas y agentes económicos y sociales para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies.

El objetivo, ha explicado en declaraciones a TV3, es trazar un plan para superar la actual crisis ferroviaria, que a su juicio se explica por tres motivos: Cataluña tiene "las vías más antiguas de España", unos "trenes muy antiguos que dan problemas de seguridad" y un "problema de gestión" que debe corregirse con el traspaso.

Dalmau ha reiterado su "mano tendida" a la oposición en Cataluña para buscar conjuntamente soluciones a estos problemas: "En los momentos de crisis, lo que hemos de hacer las formaciones políticas es trabajar codo con codo".

Por ello, el Govern tiene intención de "comenzar con una ronda" de contactos "con el conjunto de partidos y de agentes económicos y sociales", así como un "diálogo" con plataformas de usuarios, para "acordar cuál debe ser la hoja de ruta" para solucionar los problemas de Rodalies.

Según el conseller, los políticos tienen la "responsabilidad moral" de decidir si canalizan el "enfado" de la ciudadanía "hacia la frustración" o "hacia las soluciones".

Las decisiones que ya se están tomando, ha detallado, pasan por hacer más inversiones para el mantenimiento de las vías, renovar la red ferroviaria con la llegada a partir de este año de "110 nuevos trenes que se están fabricando en Cataluña" e impulsar un "cambio en la gestión" con la empresa mixta Rodalies de Catalunya.

Dalmau ha pedido "colaboración" al conjunto de partidos para generar "un punto de inflexión" que permita remontar la situación.

Por otra parte, se ha referido al estado de salud del presidente catalán, Salvador Illa, que sigue ingresado en el Hospital de la Vall d'Hebron: "Está mejorando, evoluciona favorablemente", ha asegurado, aunque no ha querido especular sobre cuándo podría obtener el alta. EFECOM