Espana agencias

El Govern se verá con partidos y sociedad civil para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies

Guardar

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El conseller de la Presidencia en funciones de presidente de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este viernes que el Govern de Cataluña abrirá una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas catalanas y agentes económicos y sociales para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies.

El objetivo, ha explicado en declaraciones a TV3, es trazar un plan para superar la actual crisis ferroviaria, que a su juicio se explica por tres motivos: Cataluña tiene "las vías más antiguas de España", unos "trenes muy antiguos que dan problemas de seguridad" y un "problema de gestión" que debe corregirse con el traspaso.

Dalmau ha reiterado su "mano tendida" a la oposición en Cataluña para buscar conjuntamente soluciones a estos problemas: "En los momentos de crisis, lo que hemos de hacer las formaciones políticas es trabajar codo con codo".

Por ello, el Govern tiene intención de "comenzar con una ronda" de contactos "con el conjunto de partidos y de agentes económicos y sociales", así como un "diálogo" con plataformas de usuarios, para "acordar cuál debe ser la hoja de ruta" para solucionar los problemas de Rodalies.

Según el conseller, los políticos tienen la "responsabilidad moral" de decidir si canalizan el "enfado" de la ciudadanía "hacia la frustración" o "hacia las soluciones".

Las decisiones que ya se están tomando, ha detallado, pasan por hacer más inversiones para el mantenimiento de las vías, renovar la red ferroviaria con la llegada a partir de este año de "110 nuevos trenes que se están fabricando en Cataluña" e impulsar un "cambio en la gestión" con la empresa mixta Rodalies de Catalunya.

Dalmau ha pedido "colaboración" al conjunto de partidos para generar "un punto de inflexión" que permita remontar la situación.

Por otra parte, se ha referido al estado de salud del presidente catalán, Salvador Illa, que sigue ingresado en el Hospital de la Vall d'Hebron: "Está mejorando, evoluciona favorablemente", ha asegurado, aunque no ha querido especular sobre cuándo podría obtener el alta. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El derbi vasco, un asunto global

Infobae

Rodalies vuelve a operar con retrasos de más de media hora en una red parcheada

Infobae

World2Meet se refuerza con la compra de Altura y un acuerdo con Hoteles Globales

Infobae

Un informe en el que colabora Google sitúa a España como número 1 en Turismo en 2050

Infobae

Un acertante de Euromillones, en Bélgica, gana 123.555.827 euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos de Epstein detallan

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”