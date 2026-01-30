El Govern balear critica que se regularice a inmigrantes sin voluntad de aprender catalán

Palma, 30 ene (EFE).- El Govern balear del PP ha reiterado este viernes su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes porque supone "regalar la residencia" a miles de personas sin voluntad de integración por desconocer el catalán y no respetar los valores y la identidad de la población de las islas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha admitido que la competencia de Extranjería es exclusiva del Gobierno, pero no ha descartado impugnar el decreto estatal ante la Justicia. "Si el decreto no cumple alguno de los apartados de la ley, lo encontraremos y recurriremos", ha enfatizado.

Para Costa, legalizar la situación de inmigrantes irregulares "perjudica a los ciudadanos ya residentes", que es a quienes el Govern tiene "el mandato" de defender, y genera un "efecto llamada" que "da oxígeno a las mafias que trafican con personas".

"Ya hay a día de hoy un mecanismo para adquirir la residencia legal a España", condicionado a requisitos comunes para los países de la Unión Europea que "son de sentido común", ha apuntado el portavoz.

Una de estas condiciones, la solicitud de un certificado de antecedentes penales y policiales, se sustituirá en la regularización masiva impulsada por el Gobierno por una declaración responsable, algo que a juicio de Costa supone un riesgo de seguridad.

"No conviene dar la residencia legal a España a quien ha cometido delitos (...) todo el mundo lo entiende menos Sánchez. Queremos gente que no venga a delinquir", ha incidido.

El portavoz del Ejecutivo del PP ha recalcado que "las sociedades tienen una capacidad limitada de absorción" de población foránea, y ha hecho hincapié en la importancia de que los inmigrantes respeten las leyes y los valores de la sociedad a la que se incorporan.

Más concretamente, ha aludido al catalán. "Los que quieran tener la residencia tienen que mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia", igual que el castellano.

Es obligación del Govern, ha agregado Costa, preservar la identidad balear y principios sociales básicos como la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad sexual. EFE