El Gobierno ruso estudia introducir aranceles a la exportación de diamantes

Moscú, 30 ene (EFECOM).- El Ministerio de Finanzas de Rusia plantea introducir aranceles a la exportación de diamantes con el objetivo de desarrollar la industria nacional, que procesa menos del 5 % de lo extraído, informó este viernes el diario Kommersant.

"Los diamantes rusos prácticamente no se usan en Rusia. El mercado está dominado por importaciones y queremos terminar con este problema", declaró el viceministro de Finanzas, Alexéi Moiséyev, a los medios.

De este modo, el Gobierno, además de aumentar las arcas estatales -vaciadas a causa de la guerra de Ucrania- a través de los impuestos, podría fomentar la industria local.

El funcionario explicó ayer que preparan "un decreto que propondrá aranceles a la exportación de diamantes en bruto y que también establecerá un mecanismo para distribuir estos diamantes entre los talladores".

Según el viceministro, antes de que en 2016 se abolieran los anteriores aranceles, inversores extranjeros consideraban establecer plantas de procesamiento de diamantes en Rusia, incluidos empresarios indios, país en el que se corta aproximadamente el 90 % de todos los diamantes del mundo.

Mientras tanto, en Rusia se estima que no se corta más del 5 % de la propia extracción, según el director de Análisis del Mercado de Valores de Alfa-bank, Borís Krasnozhenov.

Según el analista, Finanzas debería tratar de reducir los precios de los diamantes para impulsar la capacidad nacional.

Por otro lado, el diario ruso explica que Rusia carece actualmente de instalaciones a gran escala para tallar piedras preciosas de menos de 0,2 quilates, "lo que requiere un trabajo manual intensivo por parte de un gran número de personal cualificado", según un experto.

"Crear una industria de este tipo desde cero requeriría una inversión considerable de tiempo y recursos, que habría que recuperar manteniendo precios competitivos", añaden.

Moiséyev cifró en hasta medio millón de quilates de diamantes lo que exporta Rusia al cabo de un año.

La talladora Kristall, con sede en la región de Smolensk, lidera el tallado con cerca de 200.000 quilates al año, la mayoría de los cuales acaban fuera del país.

Mientras tanto, el consorcio Alrosa, que extrae más del 90 % de los diamantes del país, representa cerca de un tercio de la producción mundial, pero perdió el 10 % de su ebitda debido a las últimas medidas restrictivas impuestas.

Entre octubre de 2023 y enero de 2025, los diamantes estaban sujetos a un arancel de exportación flotante entre el 4 y el 7 % a un tipo de cambio de 80-95 rublos por dólar.

En 2025, Alrosa extrajo 29,7 millones de quilates, pero a finales de año informaron desde la empresa que reducirían la producción a 26 millones de quilates a la espera de que el mercado se equilibre.

El año pasado, estando libre de aranceles, la empresa, que está sancionada internacionalmente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, comunicó un crecimiento de los ingresos netos del 26,6 %, hasta los 35.800 millones de rublos (448,4 millones de dólares) entre enero y septiembre.EFECOM

