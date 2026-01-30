El gasto en prestaciones por nacimiento subió un 7,4 % en 2025 hasta los 3.880,8 millones

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La Seguridad Social tramitó 524.714 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor en 2025, lo que supuso un gasto de 3.880,8 millones de euros, un 7,4 % más que en 2024.

Según los datos detallados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a lo largo del año pasado se tramitaron 241.903 prestaciones al primer progenitor, habitualmente madres, y 282.811 al segundo, normalmente padres.

La duración media de las prestaciones activas por nacimiento y cuidado de menor fue de 111 días de media en 2025 con solo 3 días de diferencia entre hombres y mujeres.

Por comunidades autónomas las que más prestaciones han recibido son: Andalucía (97.224), Cataluña (93.262), Madrid (86.465) y Comunidad Valenciana (53.970)

Por otro lado, el número de excedencias por cuidado dadas de alta en 2025 fue de 54.639 (1.168 excedencias más), de las que 45.400 correspondieron a mujeres, el 83,1 %, y 9.239 a hombres, lo que equivale al 16,9 %.

El pasado mes de julio se amplió este permiso y pasó de 16 a 19 semanas (32 en familias monoparentales).

Del total de las semanas de prestación, 17 son de igual duración e intransferibles entre progenitores (28 en familias monoparentales).

Las semanas se pueden disfrutar durante los primeros 12 meses del bebé o del periodo de adopción, guarda o acogimiento, en periodos semanales o acumuladas.

Además se añaden 2 semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (4 en familias monoparentales) hasta que el hijo cumpla 8 años. EFECOM