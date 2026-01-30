El fallecido en un cuarto de contadores de Benalmádena llevaba desaparecido casi un mes

Málaga, 30 ene (EFE).- La Policía Nacional ha identificado el cadáver en avanzado estado de descomposición que fue hallado el pasado 27 de enero en un pequeño hueco dentro del cuarto de contadores de un bloque de viviendas en Benalmádena (Málaga), que corresponde a un hombre de 70 años que llevaba desaparecido casi un mes.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el fallecido es un hombre cuya desaparición se había difundido a través de las redes sociales y que las causas de la muerte no serían de etiología criminal.

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de este hombre, llamado Juan, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de enero, al haberlo localizado sin vida.

En el cartel para tratar de localizarlo se le describía como un hombre de "70 años, 1,67 estatura, complexión delgada, calvicie parcial, pelo rubio claro, ojos claros, herida en la cabeza". EFE