Espana agencias

El fallecido en un cuarto de contadores de Benalmádena llevaba desaparecido casi un mes

Guardar

Málaga, 30 ene (EFE).- La Policía Nacional ha identificado el cadáver en avanzado estado de descomposición que fue hallado el pasado 27 de enero en un pequeño hueco dentro del cuarto de contadores de un bloque de viviendas en Benalmádena (Málaga), que corresponde a un hombre de 70 años que llevaba desaparecido casi un mes.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el fallecido es un hombre cuya desaparición se había difundido a través de las redes sociales y que las causas de la muerte no serían de etiología criminal.

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de este hombre, llamado Juan, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de enero, al haberlo localizado sin vida.

En el cartel para tratar de localizarlo se le describía como un hombre de "70 años, 1,67 estatura, complexión delgada, calvicie parcial, pelo rubio claro, ojos claros, herida en la cabeza". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo rechaza suspender cautelarmente varios artículos del decreto de universidades

Infobae

La crecida del río Duero inunda paseos fluviales en Zamora y obliga a cortar los accesos

Infobae

Otra sentencia favorable a Villarejo eleva a cuatro sus absoluciones frente a dos condenas

Infobae

Condenado a 7 años por matar a un hombre que entró en su casa a robar plantas de marihuana

Infobae

El Benfica afirma que "nada es imposible" y busca repetir el triunfo ante el Real Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Iryo y Renfe se enfrentan

Iryo y Renfe se enfrentan a Adif por los retrasos que provocan los límites de velocidad y se niegan a indemnizar a los viajeros pese a estar obligados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”