El exCEO de Casino, condenado a 4 años de cárcel por corrupción y la empresa a una multa

París, 30 ene (EFECOM).- La Justicia francesa condenó al que durante una veintena de años estuvo al frente del grupo de Casino, Jean Charles Naouri, a cuatro años de cárcel por corrupción y por manipular la cotización del grupo de distribución, que por su parte ha sido sentenciado a una multa de 40 millones de euros.

La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), que estuvo en el origen de este caso que estalló en 2020 tras detectar movimientos sospechosos de las acciones de Casino, destacó su papel, y la "buena cooperación" con la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado publicado tras la sentencia dictada este jueves por el Tribunal correccional de París.

La AMF recordó en su comunicado que, en septiembre de 2023, ya había impuesto, por divulgación de informaciones falsas o engañosas para influir en la cotización, una sanción de 23 millones de euros a la sociedad Rallye, propiedad de Naouri, que tuvo el control mayoritario de Casino entre 1997 y su salida en 2024, cuando fue cedido al conglomerado del magnate checo Daniel Kretinsky.

En su dictamen, el Tribunal Correccional de París impuso al antiguo 'número uno' del grupo de distribución, además de los cuatro años de cárcel -de los cuales sólo tendrá que cumplir uno si no reincide y lo podrá hacer en su domicilio con vigilancia electrónica-, una multa de un millón de euros y su inhabilitación para ejercer como gestor de empresas durante cinco años.

Lo considera responsable de haber puesto en marcha entre septiembre de 2018 y junio de 2019 una serie de maniobras fraudulentas para tratar de hacer remontar el valor en bolsa de la empresa, fuertemente castigada por los inversores por su abultada deuda.

Esas maniobras las diseñó y las llevó a cabo con la ayuda en particular del controvertido empresario Nicolas Miguet, con el que había firmado un contrato de servicios de 823.000 euros, y que por su parte fue condenado a cuatro años de cárcel, dos firmes, lo que le llevará a la prisión en unas semanas, y a una multa de 800.000 euros.

Tres antiguos directivos de Casino fueron igualmente sentenciados a tres años de cárcel exentos de cumplimiento (sólo irán a prisión en caso de reincidencia) y a multas de 250.000 a 500.000 euros.

Naouri, hoy con 76 años, indicó, a través de sus abogados, que tiene intención de recurrir. También dijo que lo hará Miguet, quien cuenta con un largo historial judicial y ha sido condenado en 19 ocasiones por otros asuntos. EFECOM

EFE

