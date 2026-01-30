El euro sigue a la baja y cae hasta los 1,1899 dólares tras el mal dato de empleo alemán

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El euro cotizaba a 1,1899 dólares este viernes, por lo que cayó por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares, en una jornada marcada por los datos negativos del empleo en Alemania, la mayor economía europea, en la que el número de parados ascendió a 3.085.000, la cifra más elevada desde 2014.

La moneda comunitaria se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,899 euros, frente a los 1,1926 dólares de la jornada anterior.

Por su parte El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1919 dólares, ligeramente por debajo de los 1,1968 dólares de la víspera.

El euro cayó por debajo de la barrera de los 1,1900 dólares en un día en el que la Agencia Federal de Empleo (BA) de Alemania informó de que el número de parados en la mayor economía de Europa aumentó en enero en 177.000 personas, hasta la cifra de 3.085.000, con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el 6,6 %, cuatro décimas más.

Tras una semana en la que el euro llegó a estar por encima de los 1,2000 dólares, la moneda comunitaria continuó este viernes su caída iniciada después de que el martes se acercara a los 1,21 dólares, máximo desde junio de 2021.

También pareció lastrar a la moneda europea frente al billete verde la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de nominar al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

"Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh" para presidir la Reserva Federal, anunció Trump este viernes en la red social Truth Social, donde ofreció algunos detalles sobre el currículum de su candidato, entre los que destaca que a los 35 años se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos más joven de la historia (2006-2011).

Warsh, de 55 años, ya fue uno de los candidatos de Trump en su primer mandato para presidir la Reserva Federal, algo para lo que eligió a Jerome Powell en 2017.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelva a la Casa Blanca en enero del 2025 que los tipos de interés deben bajar de manera más continuada y rápida. EFECOM