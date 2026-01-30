El Estado francés entra con un 15 % en la farmacéutica Biogaran en su cesión a BC Partners

París, 30 ene (EFECOM).- El Estado francés va a entrar en el capital de la farmacéutica Biogaran, especializada en genéricos, con una participación del 15 % en el contexto de su cesión por Servier al fondo de inversión británico BC Partners.

El Ministerio de Economía indicó en un comunicado que el banco público de inversión Bpifrance se quedará con ese 15 %, después de que el Estado haya autorizado la venta a BC Partners con una serie de "condiciones robustas" destinadas a garantizar la continuidad de la empresa, pero también su "anclaje nacional" en Francia.

Son "condiciones estrictas, jurídicamente vinculantes y sometidas a sanciones financieras severas", destacó el Ministerio.

Se trata en primer lugar de garantizar que va a seguirse explotando "el conjunto de las especialidades consideradas esenciales para la protección de la salud pública".

También que habrá un aprovisionamiento "continuo, seguro y apropiado del mercado francés", lo que implica la localización en Francia de las existencias y de la producción de "los medicamentos más críticos".

Igualmente, se ha especificado que se conservará el empleo en Francia, donde se mantendrá la producción y la actividad industrial con el "compromiso firme" de aprovisionarse con empresas francesas.

En caso de incumplimiento, la empresa se expone a unas sanciones económicas que podrían llegar al doble del volumen de las inversiones o al 10 % de la facturación antes de impuestos.

Bpifrance como "accionista de referencia" va a nombrar a un representante en el consejo de administración.

El ministro de Economía, Roland Lescure insistió en que había sido "muy exigente con las condiciones de esta operación con compromisos firmes y duraderos impuestos al comprador, en particular sobre la seguridad sobre las reservas estratégicas".

"No transijo con la soberanía y la seguridad sanitaria de nuestro país", afirmó el ministro, que añadió que el papel de su departamento es ofrecer "una vigilancia constante, decisiones proporcionadas y una soberanía afirmada".

Desde que empezaron a circular rumores sobre la voluntad de Servier de vender se generó una polémica política ante el riesgo de una deslocalización.

El grupo francés indicó el pasado verano que había iniciado conversaciones exclusivas con BC Partners. Diferentes fuentes han hablado de una horquilla de entre 800 y 1.000 millones de euros para la valoración de Biogaran. EFECOM