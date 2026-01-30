El España-Italia de cuartos de final, el domingo 1 de febrero a las 19:30 horas

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El partido España-Italia, correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol sala, se diputará el domingo 1 de febrero a las 19:30 horas en el Arena Stožice de Liubliana, donde ya disputó los partidos con Eslovenia y Bielorrusia, con victorias por 4-1 y 2-0, respectivamente.

El día estaba fijado y solo faltaba la hora por concretar por parte de la organización del torneo, que ha decidido que sea a las 19:30 horas y que el Portugal-Bélgica sea a las 16:00 del domingo.

Italia es el rival al que más veces en la historia se ha enfrentado España, con un total de 38. De hecho, el 2 de abril de 1982 fue el primero de la selección española en un partido que acabó con victoria por 2-4 del equipo dirigido entonces por Teodoro Nieto.

Esos 38 duelos se han resuelto con 25 victorias españolas, cuatro empates y nueve italianas.

Se trata de una selección que tiene dos títulos de campeona de Europa, por siete que ha conquistado España: 1996 (Córdoba), 2001 (Moscú), 2005 (Ostrava), 2007 (Gondomar), 2010 (Hungría), 2012 (Croacia) y 2016 (Belgrado); además de ser dos veces finalista, en 1999 (Granada) y 2018 en Liubliana; y otras tanta tercera, en 2014 (Bélgica) y 2022 (Países Bajos). EFE

jmd/jpd