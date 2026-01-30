Espana agencias

El ecuatoriano Kendry Páez llega a Argentina para incorporarse al River Plate

Guardar

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- El futbolista ecuatoriano Kendry Páez llegó este viernes a Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato con el River Plate, club al que se incorporará a préstamo por un año proveniente del Chelsea inglés, que rescindió su cesión al Estrasburgo francés.

El volante ofensivo de 18 años arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), donde fue recibido por personal del club antes de trasladarse a una clínica de la capital para someterse a los estudios médicos de rutina.

Consultado por la prensa sobre su llegada a River, respondió: "Es algo grande".

Páez tiene previsto sellar su incorporación al Millonario este mismo viernes y conocer este sábado al entrenador Marcelo Gallardo y a sus nuevos compañeros, antes del viaje del plantel a Rosario para enfrentarse el domingo a Rosario Central por el torneo local.

Según informaron a EFE fuentes del club, el acuerdo contempla una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta final de año, con una cláusula que permitirá al club inglés repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más.

"Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, expresó el miércoles Gallardo tras el triunfo de su equipo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima.

El joven fue cedido a mediados de 2025 al club francés -que comparte propietario con el Chelsea-, donde disputó un total de 21 encuentros y marcó un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas tuvo minutos y permaneció mayormente en el banquillo.

Páez se convertirá así en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del Millonario, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

Con vistas a esta temporada, River ya sumó tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano 'Juanfer' Quintero, que fue figura en los dos encuentros del Torneo Apertura que ha disputado su equipo, registrando dos goles y una asistencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Real Madrid visitará al Benfica el 17 de febrero y el Atlético al Brujas, el 18

Infobae

Real Madrid y PSG, por un lado del cuadro; Atlético e Inter, por el otro

Infobae

Georgia envía a ocho atletas a los Juegos de Milán

Infobae

Yeray regresa el lunes a Lezama: "Tengo muchas ganas de volver con vosotros"

Infobae

Cataluña flexibiliza restricciones por peste porcina y cierra parte de Collserola de noche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”