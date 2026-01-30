El ecuatoriano Kendry Páez llega a Argentina para incorporarse al River Plate

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- El futbolista ecuatoriano Kendry Páez llegó este viernes a Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato con el River Plate, club al que se incorporará a préstamo por un año proveniente del Chelsea inglés, que rescindió su cesión al Estrasburgo francés.

El volante ofensivo de 18 años arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), donde fue recibido por personal del club antes de trasladarse a una clínica de la capital para someterse a los estudios médicos de rutina.

Consultado por la prensa sobre su llegada a River, respondió: "Es algo grande".

Páez tiene previsto sellar su incorporación al Millonario este mismo viernes y conocer este sábado al entrenador Marcelo Gallardo y a sus nuevos compañeros, antes del viaje del plantel a Rosario para enfrentarse el domingo a Rosario Central por el torneo local.

Según informaron a EFE fuentes del club, el acuerdo contempla una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta final de año, con una cláusula que permitirá al club inglés repescar al jugador tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y otra que habilitaría la extensión del préstamo por seis meses más.

"Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”, expresó el miércoles Gallardo tras el triunfo de su equipo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima.

El joven fue cedido a mediados de 2025 al club francés -que comparte propietario con el Chelsea-, donde disputó un total de 21 encuentros y marcó un gol en seis meses.

En los últimos dos meses, sin embargo, apenas tuvo minutos y permaneció mayormente en el banquillo.

Páez se convertirá así en uno de los fichajes más resonantes de la temporada en el fútbol argentino y en una pieza importante del Millonario, que disputará tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

Con vistas a esta temporada, River ya sumó tres incorporaciones importantes, todas provenientes del fútbol brasileño: Aníbal Moreno, desde el Palmeiras; Fausto Vera, del Atlético Mineiro; y el uruguayo Matías Viña, del Flamengo.

En el once millonario, Páez probablemente alternaría en el rol de volante creativo con el colombiano 'Juanfer' Quintero, que fue figura en los dos encuentros del Torneo Apertura que ha disputado su equipo, registrando dos goles y una asistencia. EFE