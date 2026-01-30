Espana agencias

El defensor Carlos Clerc se queda en el Real Valladolid hasta final de temporada

Guardar

Valladolid, 30 ene (EFE).- Carlos Clerc, que llevaba varias semanas a prueba en el Real Valladolid, será jugador blanquivioleta hasta final de temporada una vez que ambas partes han alcanzado un acuerdo que ha sido confirmado este viernes por el club.

El lateral izquierdo se ha estado ejercitando en los campos anexos al estadio José Zorrilla desde el pasado 16 de enero, para ser evaluado desde el punto de vista físico, ya que su trayectoria deportiva estaba contrastada y, finalmente, será incorporado al primer equipo para lo que resta de temporada,

Clerc, que llega libre al Real Valladolid, podrá aportar su experiencia en el fútbol nacional y, sobre todo, en segunda división, categoría en la que ha disputado 181 partidos -más los 135 de primera- para acumular un total de cuatrocientos encuentros oficiales a lo largo de su carrera.

El defensor llega al Real Valladolid tras pasar por el Espanyol, Sabadell, Girona, Osasuna, Levante y Elche CF, club este del que se desvinculó la pasada temporada, y ya podrá entrar en las convocatorias del técnico Luis García Tevenet para los próximos compromisos ligueros.

El lateral barcelonés será presentado oficialmente como nuevo fichaje del equipo blanquivioleta la próxima semana, tras el partido ante el Córdoba. EFE

mim/rjh/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas acuerda con los sindicatos un ERTE de cuatro meses a partir de febrero

Infobae

India espera la asistencia de 15 jefes de Gobierno, Sánchez entre ellos, a la cumbre de IA

Infobae

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación

Condenado a 5 años un joven conductor que hirió a 2 guardias civiles en su fuga

Infobae

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja