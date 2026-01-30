El defensor Carlos Clerc se queda en el Real Valladolid hasta final de temporada

Valladolid, 30 ene (EFE).- Carlos Clerc, que llevaba varias semanas a prueba en el Real Valladolid, será jugador blanquivioleta hasta final de temporada una vez que ambas partes han alcanzado un acuerdo que ha sido confirmado este viernes por el club.

El lateral izquierdo se ha estado ejercitando en los campos anexos al estadio José Zorrilla desde el pasado 16 de enero, para ser evaluado desde el punto de vista físico, ya que su trayectoria deportiva estaba contrastada y, finalmente, será incorporado al primer equipo para lo que resta de temporada,

Clerc, que llega libre al Real Valladolid, podrá aportar su experiencia en el fútbol nacional y, sobre todo, en segunda división, categoría en la que ha disputado 181 partidos -más los 135 de primera- para acumular un total de cuatrocientos encuentros oficiales a lo largo de su carrera.

El defensor llega al Real Valladolid tras pasar por el Espanyol, Sabadell, Girona, Osasuna, Levante y Elche CF, club este del que se desvinculó la pasada temporada, y ya podrá entrar en las convocatorias del técnico Luis García Tevenet para los próximos compromisos ligueros.

El lateral barcelonés será presentado oficialmente como nuevo fichaje del equipo blanquivioleta la próxima semana, tras el partido ante el Córdoba. EFE

