Espana agencias

El DAX 40 sube casi un 1% y termina la semana en los 24.538,81 puntos

Guardar

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este viernes un 0,94 % hasta los 24.538,81 puntos, en una jornada en la que las acciones de la empresa informática SAP mejoraron un 3,72 % tras retroceder el jueves un 16,1 %.

Por su parte, el MDAX de las pequeñas empresas se dejó un 0,22 % y bajó hasta los 31.164,44 puntos, al tiempo que el tecnológico TecDAX subió un 1,02 % hasta los 3.613,41 puntos.

Tras la caída del 2,07 % del jueves, el DAX 40 pareció tomar un respiro y acabó la semana con subidas destacables, como la de SAP, cuyas acciones se revalorizaron un 3,72 % hasta los 170,74 euros por título.

La tecnológica germana venía de vivir un día tormentoso, pues el jueves se dejó un 16,1 % tras presentar los resultados del cuarto trimestre y sus previsiones para este ejercicio.

SAP, que tiene mucho peso en el DAX 40 con una capitalización bursátil de unos 230.000 millones de euros, se desplomó hasta los 164,62 euros por acción, su valor más bajo desde hace dos años.

La compañía no había sufrido una pérdida bursátil tan fuerte desde octubre de 2020, cuando revisó mucho a la baja sus objetivos debido a la pandemia de la Covid-19.

Este viernes fue también un mejor día aún para la empresa de ropa deportiva Adidas, que subió un 4,39 % hasta los 149,80 dólares por acción, mientras que la empresa del sector químico e ingredientes Brenntag repuntó un 2,68 % hasta los 51,40 euros por acción.

SAP, Adidas y Brenntag quedaron como las ganadoras en una jornada en la que se dieron a conocer datos desfavorables para la economía Alemania, como un paro que subió hasta el 6,6 % en enero, después de un incremento del número de desempleados en 177.000 personas, hasta la cifra de 3.085.000 de parados, la más alta de 2014, o la inflación, que en su dato anticipado para enero fue del 2,1 % interanual.

Como perdedoras de este viernes figuraron la inmobiliaria Vonovia, que se dejó un 1,25 % hasta los 24,52 euros, la armamentística Rheinmetall, que casi cayó un punto (0,97 %) hasta los 1.778,00 euros, y la automovilística Grupo Volkswagen, que perdió un 0,87 % hasta los 102,65 euros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia impide la venta por Eutelsat de sus antenas por ser un activo estratégico

Infobae

El Burgos BH correrá por octava vez La Vuelta a España

Infobae

Pablo Marín renueva con la Real hasta 2029 y lucirá el dorsal 15

Infobae

Miguel Muñoz y David González, nuevos líderes en 'La Leyenda de Tartessos'

Infobae

La Bolsa de Londres sube un 0,51 % impulsada por sector bancario y con mineras a la baja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”