El danés Magnus Cort liderará al Uno-X Mobility en la carrera andaluza

Jaén, 30 ene (EFE).- El Uno-X Mobility noruego llegará a la Vuelta Andalucía/Ruta del Sol con un bloque sólido diseñado para ser protagonista en esta carrera, que se disputará del 18 al 22 de febrero, y así el gran referente del equipo será el danés Magnus Cort Nielsen, uno de los corredores más carismáticos y resolutivos del pelotón internacional.

El danés acumula un palmarés de primer nivel, con seis victorias de etapa en la Vuelta a España, dos en el Tour de Francia y una en el Giro de Italia, consolidándose como uno de los mejores especialistas de etapas de la última década.

Cort, que pese a su amplia trayectoria debutará en la ronda andaluza, es un ciclista todoterreno, capaz de imponerse en finales en alto, desde escapadas lejanas o en esprints reducidos, gracias a su potencia y a su excelente lectura de carrera, destaca este viernes la organización en un comunicado.

Junto a él estará el joven velocista Søren Wærenskjold, que también se estrenará en Andalucía. Campeón del mundo sub-23 contrarreloj, el noruego se ha consolidado ya entre los esprinteres más rápidos del pelotón internacional, logrando el pasado año un destacado tercer puesto en una etapa del Tour de Francia.

Su palmarés incluye triunfos en pruebas disputadas en Alemania, Bélgica y Dinamarca, donde ha dejado claras muestras de su enorme potencia en las llegadas masivas.

Otra de las grandes bazas del equipo será Andreas Leknessund, actual campeón nacional de Noruega, que lucirá el maillot con los colores de su país durante la carrera.

El escalador disputará su segunda Vuelta Andalucía/Ruta del Sol tras su participación en la pasada edición, en la que firmó un meritorio sexto puesto en la etapa con final en las Cuevas de Nerja (Málaga). Además, fue octavo en el Giro de Italia 2023 y cuenta con una sólida progresión.

El equipo se completa con Torstein Træen, habitual en las grandes vueltas y noveno en la general de la Vuelta a España con el Bahrain Victorious; el prometedor Johannes Kulset; y los experimentados Sven Erik Bystrøm y Markus Hoelgaard, ambos con buenos antecedentes en la prueba andaluza. EFE

