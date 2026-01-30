Espana agencias

El danés Magnus Cort liderará al Uno-X Mobility en la carrera andaluza

Guardar

Jaén, 30 ene (EFE).- El Uno-X Mobility noruego llegará a la Vuelta Andalucía/Ruta del Sol con un bloque sólido diseñado para ser protagonista en esta carrera, que se disputará del 18 al 22 de febrero, y así el gran referente del equipo será el danés Magnus Cort Nielsen, uno de los corredores más carismáticos y resolutivos del pelotón internacional.

El danés acumula un palmarés de primer nivel, con seis victorias de etapa en la Vuelta a España, dos en el Tour de Francia y una en el Giro de Italia, consolidándose como uno de los mejores especialistas de etapas de la última década.

Cort, que pese a su amplia trayectoria debutará en la ronda andaluza, es un ciclista todoterreno, capaz de imponerse en finales en alto, desde escapadas lejanas o en esprints reducidos, gracias a su potencia y a su excelente lectura de carrera, destaca este viernes la organización en un comunicado.

Junto a él estará el joven velocista Søren Wærenskjold, que también se estrenará en Andalucía. Campeón del mundo sub-23 contrarreloj, el noruego se ha consolidado ya entre los esprinteres más rápidos del pelotón internacional, logrando el pasado año un destacado tercer puesto en una etapa del Tour de Francia.

Su palmarés incluye triunfos en pruebas disputadas en Alemania, Bélgica y Dinamarca, donde ha dejado claras muestras de su enorme potencia en las llegadas masivas.

Otra de las grandes bazas del equipo será Andreas Leknessund, actual campeón nacional de Noruega, que lucirá el maillot con los colores de su país durante la carrera.

El escalador disputará su segunda Vuelta Andalucía/Ruta del Sol tras su participación en la pasada edición, en la que firmó un meritorio sexto puesto en la etapa con final en las Cuevas de Nerja (Málaga). Además, fue octavo en el Giro de Italia 2023 y cuenta con una sólida progresión.

El equipo se completa con Torstein Træen, habitual en las grandes vueltas y noveno en la general de la Vuelta a España con el Bahrain Victorious; el prometedor Johannes Kulset; y los experimentados Sven Erik Bystrøm y Markus Hoelgaard, ambos con buenos antecedentes en la prueba andaluza. EFE

jmd/agr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un maniquí en medio del río Pisuerga en Valladolid moviliza los servicios de emergencias

Infobae

Jerez (Cádiz) pedirá declaración de zona gravemente afectada por la crecida del Guadalete

Infobae

Seoane regresa al Huesca

Infobae

Darío Sanz deja Ademar León rumbo "a la mejor liga del mundo con ganas de dejar huella"

Infobae

España necesita reaccionar en Singapur, tercer torneo de la fase regular

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”