El Covirán Granada, a por una victoria ante el Breogán para creer en el milagro

Granada, 30 ene (EFE).- El Covirán Granada recibe este sábado en el Palacio de los Deportes al Río Breogán en el partido que abre la segunda vuelta de la Liga Endesa para ambos equipos y que supone una gran oportunidad para que el cuadro andaluz sume su segunda victoria del curso y pueda creer en el milagro de la salvación en lo que queda de temporada.

El conjunto rojinegro está en una paupérrima situación clasificatoria y necesita ganar partidos con prontitud si quiere evitar el descenso tras firmar la peor primera vuelta de un equipo en la ACB desde que la máxima categoría nacional cuenta con dieciocho formaciones.

El Covirán Granada sólo ha logrado un triunfo en diecisiete jornadas, que fue en la sexta fecha en casa ante el Valencia Basket, por lo que acumula actualmente once derrotas consecutivas y este curso no conoce la victoria a domicilio.

Ganar al Río Breogán le permitiría colocarse un poco más cerca de la salvación, que ahora marca el MoraBanc Andorra con cuatro triunfos, y hacer creer a los suyos en que se puede salir de la espiral negativa en que se encuentra desde hace semanas.

Además, los granadinos jugarán la siguiente jornada en la complicada pista del Real Madrid, por lo que afrontan el choque ante los gallegos como el último asidero al que agarrarse antes de que se les escape del todo el tren de la permanencia.

El Covirán Granada llega al partido tras perder la pasada jornada de forma dolorosa en casa por 84-88 ante el Surne Bilbao Basket en un choque que se decidió en la prórroga y que, como tantas veces le ha ocurrido esta temporada, llevó controlado hasta el final y tuvo en la mano pero se le escapó en los instantes decisivos.

El técnico del equipo, Arturo Ruiz, mantiene las bajas del alero finlandés Elias Valtonen y el escolta montenegrino Jovan Kljajic, lesionados de larga duración, y ya no tiene en su plantilla al alero bahameño Travis Munnings, que ha dejado el club tras haber sido el descarte en los anteriores choques.

El entrenador no tiene a su plantel en las mejores condiciones físicas por los problemas de varios jugadores, preocupando especialmente las molestias musculares del base Lluis Costa, que apenas tuvo minutos contra el Surne Bilbao Basket y que no ha podido entrenar con el grupo en toda la semana.

Además, el pívot sierraleonés Babatunde Olumuyiwa y el ala-pívot georgiano Buqa Burjanadze tampoco están en plenitud de condiciones por un problema muscular y una fascitis plantar, respectivamente, aunque se espera que ambos puedan jugar, algo que parece difícil que ocurra en el caso de Costa. EFE

