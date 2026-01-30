El Córdoba quiere dormir en zona de promoción ante un Valladolid herido

Córdoba/Valladolid, 30 ene (EFE).- El Córdoba recibe este sábado al Valladolid con el objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva y asaltar provisionalmente la zona de promoción de ascenso a LaLiga EA Sports, ante un rival herido por su última derrota como localras caer y con ambos técnicos obligados por las bajas a cambiar sua líneas defensivas.

El conjunto blanquiverde llega reforzado tras el triunfo de la pasada jornada en Las Palmas (1-2), pero con la obligación de mejorar sus prestaciones en El Arcángel, donde ha dejado escapar puntos importantes en el último mes.

Los pupilos de Iván Ania, octavos con 35 puntos, tienen la oportunidad de alcanzar los 38 y dormir entre los seis primeros clasificados si logran imponerse, aunque el técnico asturiano se ve condicionado de nuevo por una plaga de bajas que afecta especialmente a la línea defensiva, obligándole a improvisar soluciones de urgencia en la retaguardia.

El lateral derecho Trilli se une a la lista de ausencias debido a la 'cláusula del miedo' estipulada en su contrato de cesión por parte del propio Valladolid, propietario de sus derechos, y tampoco estarán disponibles por lesión los defensores Alcedo, Théo Zidane, Rubén Alves y Fomeyem, así como el centrocampista Alberto del Moral, que sigue sin poder ejercitarse con el grupo por sus problemas costales, y el extremo Kevin Medina.

Ante este panorama, Ania deberá apostar una semana más por la pareja de centrales formada por Xavi Sintes y Álex Martín, con buen rendimiento durante estas jornadas, al igual que Albarrán por la derecha.

La principal duda del once reside en el lateral izquierdo, donde el preparador podría devolver la titularidad a Vilarrasa, tras varios meses de baja por una pubalgia, o volver apostar por Diego Bri, quien actuó en esa demarcación ante el Málaga y marcó como extremo en la última jornada.

En el capítulo de novedades, el recién llegado Mikel Goti ha entrado en la dinámica del grupo y podría disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta cordobés.

Por su parte, el entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, sufre la baja en defensa por sanción de Iván Alejo, quien podría ser sustituido por Garriel, Tomeo, o bien por Ramón Martínez, que cambiaría de posición en la zaga blanquivioleta.

En el caso de que apostara por esta última opción, Tomeo saldría en el centro de la defensa, aunque también podría mantener en la misma a Ramón junto a David Torres y utilizar a Tomeo en el lateral derecho, si bien la lógica apunta a que Garri sea el que ocupe esa demarcación.

La derrota ante Albacete, tras el buen resultado obtenido en Ceuta, ha supuesto un nuevo varapalo para el equipo blanquivioleta y para el propio técnico, que podría añadir algunos cambios más y dar minutos a los recién llegados Ohio y Sanseviero, o a un Erlien que sigue adaptándose.

Y si bien Latasa, a pesar de no estar ofreciendo el mejor rendimiento, parece inamovible, ahora se abren más opciones en punta de ataque, como la del propio Ohio, o Marcos André, quien tampoco está pasando por un buen momento.

También cuenta con jugadores del filial, como Koke, quien se presentaba como opción para reemplazar a Alejo, pero parece quedar descartada para este choque, o Maroto, que está reclamando más protagonismo por su perfil ofensivo y su entrega.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Jacobo, Bri; y Adri Fuentes.

Real Valladolid: Guilherme; Garriel, Ramón Martínez, David Torres, Hugo San; Juric, Ponceau o Meseguer; Peter, Chuki, Tenés; Latasa.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Hora: 21.00. EFE

