Espana agencias

El concurso de la Generalitat para comprar una nueva sede en Madrid queda desierto

Guardar

Barcelona, 30 ene (EFE).- El concurso de la Generalitat de Catalunya para comprar un inmueble donde ubicar la delegación del gobierno catalán en Madrid, que se licitó por 27 millones de euros, ha quedado desierto y el Govern optará por iniciar un proceso para la compra directa.

Fuentes del Departamento de la Presidencia, encargado del expediente, han informado a EFE de que el Govern puede proceder a la compra directa, con las mismas condiciones que la licitación, o hacer un nuevo concurso, revisando las condiciones, y que han apostado por la primera opción.

Para ello, la conselleria tendrá que hacer un estudio de mercado, coordinado con el Departamento de Economía, sobre los inmuebles susceptibles para la adquisición por la vía de la compra directa.

En su pliegue de condiciones, el Govern estableció que buscaba uno o varios inmuebles para instalar las dependencias administrativas de la Delegación del Govern en Madrid y el Centro Cultural-Librería Blanquerna, así como un espacio destinado a uso residencial (que podía estar en otro edificio a menos de 250 metros) y -opcionalmente- seis plazas de aparcamiento.

Los inmuebles deberían estar en el distrito Centro o los barrios de Recoletos, Goya, Lista o Castellana y tener entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados de superficie construida para acoger la delegación del Govern y el centro cultural y entre 85 y 105 metros cuadrados para la vivienda.

Tras más de veinte años en la céntrica calle Alcalá, el año pasado, la delegación del Govern en Madrid y el Centro Cultural Blanquerna se mudaron al barrio de Tetuán, más alejado del corazón de la ciudad.

Se trata de una ubicación "temporal" hasta la adquisición de los nuevos espacios, que el Govern quiere que estén "situados en un entorno cercano al Congreso de los Diputados, por temas institucionales, y a la vez, lo más cerca posible del eje cultural" de la capital, según figura en el pliegue de condiciones.

El plazo de alquiler de la actual delegación, de 4 años prorrogable a 7, "da margen suficiente para realizar todos los trámites y adecuaciones al espacio que finalmente se encuentre", han agregado las mismas fuentes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 'Flamenco Festival' de Nueva York cumple 25 años con la actuación de 180 artistas

Infobae

El INCIBE ayuda a detectar si una noticia es verdadera o falsa en plena avalancha digital

Infobae

Obras del Prado y candidatas al Goya: Los domingos' es 'Agnus Dei' 'y 'Sirât' es un Bosco

Infobae

Bustinduy pregunta a la derecha si quieren para España el modelo antiinmigración de EEUU

Infobae

Catorce carreteras cortadas por la nieve y otras 31 por inundaciones en la red secundaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

Este es el precio de la luz en España para este 30 de enero

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de enero

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”