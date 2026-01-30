El COE organizará en Sierra Nevada el Olympic Festival Milano-Cortina 2026

Granada, 30 ene (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE), en colaboración con la Junta de Andalucía y la empresa Cetursa, organizará del 6 al 22 de febrero en Sierra Nevada (Granada) el 'Olympic Festival Milano-Cortina 2026', una iniciativa del Comité Olímpico Internacional (COI) que permitirá a los aficionados vivir el ambiente de los Juegos Olímpicos de Invierno desde España.

Será la primera vez que este programa internacional se celebre en España, indicó el COE en un comunicado, en el que explica que la actividad pretende convertir la estación andaluza en “una extensión territorial y emocional de los Juegos de Milano-Cortina 2026”.

De esta forma se ofrecerá a miles de personas la posibilidad de disfrutar de la experiencia olímpica sin necesidad de desplazarse a la sede oficial, inspirándose en el concepto internacional de 'fan zone' (zona de aficionados).

El 'Olympic Festival' combinará deporte, cultura y ocio en un entorno festivo, formativo y participativo, y contará con un programa de actividades que incluirá exhibiciones de patinaje sobre hielo con deportistas olímpicos de referencia como Javier Fernández, Javier Raya y Rocío Delgado.

También habrá competiciones oficiales organizadas por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), así como diversas mesas redondas, en colaboración con la Universidad de Granada, donde se abordarán temas como la carrera dual del deportista o la importancia de erradicar los discursos de odio en el deporte.

En la Plaza de Pradollano, epicentro de la actividad en Sierra Nevada, se retransmitirán en directo los Juegos Olímpicos de Milano‐Cortina 2026, permitiendo a los aficionados disfrutar de las competiciones en un ambiente único, acompañado de diversas sorpresas y animaciones adicionales.

El evento, además, se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, alineados con la Agenda Olímpica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. EFE

jag/agr/jpd