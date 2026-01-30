El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés

Vitoria, 30 ene (EFE).- El Deportivo Alavés y el Mirandés acordaron la cesión del defensa Nikola Maras hasta final de temporada, ha informado el club vitoriano.

El central serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.

Maras, de 30 años, llegó al Alavés en el curso 2022/2023, donde jugó 20 partidos en la segunda categoría del fútbol español.

Posteriormente jugó como cedido en la misma categoría en el Levante y, luego, la temporada pasada, en el Sporting de Gijón, donde disputó 27 encuentros.

Esta temporada en el Alavés no ha jugado, ya que no contaba para el entrenador, pero prefirió seguir en Vitoria, ya que tiene contrato en vigor, hasta ahora. EFE

